Сьогодні в Україні існує ціла низка родових імен, носіїв яких більше не залишилося. Про це детальніше – розповів мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".

Які українські прізвища можуть скоро зникнути?

Так, українці втратили такі колоритні прізвища, як Романчат, Максимчат та Хведченят. До того ж з сучасних реєстрів зникли і цікаві подвійні родинні імена – Писарчук-Гнатко та Терещенко-Бартко. Також більше неможливо зустріти українців, які мають прізвища Чабанюкевич, Сидорикевич, Завійчук і Шпаґовий. Ці родові імена тепер можна знайти хіба що у старих документах.

Водночас варто згадати про категорію прізвищ, які можуть зникнути вже в наступному поколінні. Наприклад, в усій Україні залишилося лише троє людей з прізвищем Конят. Трохи більше, а саме четверо українців, носять прізвище Миков'ят. А родові імена Стар'ят та Щурат наразі налічують лише по 6 носіїв, за даними генеалогічного товариства "Рідні".

Дещо стабільніша, але все ще вразлива ситуація у прізвища Процев'ят – його наразі мають 38 громадян України. А от носіїв прізвища Головійчук залишилося відчутно більше – 181 особа, проте це все одно робить його досить рідкісним у масштабах великої країни.

Які ще старовинні прізвища вважаються рідкісними в Україні?