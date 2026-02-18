Про це детальніше розповів мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".
Теж цікаво В Україні їх залишилися одиниці: прізвища, що вказують на неохайність предків
Які прізвища вказують на важку долю предків?
- Безрідний – ним можуть похизуватися 168 українців. Це прізвище зазвичай давали сиротам, яких виховували чужі люди. Водночас воно могло належати самотнім переселенцям, які приходили до нового села без жодних родинних зв'язків.
- Нещасний – 11 представників цього прізвища проживає в Україні. Воно належало людині, яку постійно переслідували життєві невдачі. Крім цього, таке родове ім'я давали тим, хто пережив велику особисту трагедію чи тяжке горе.
- Вдовий – належить лише 1 українцю. Ймовірно, його давали чоловікам, які втратили дружину і залишилися вдівцями.
- Нетяга – в Україні мешкають 405 носіїв такого родового імені. У козацькі часи так називали бідних козаків, які не мали власного коня чи військового спорядження. Також це прізвище давали селянам, які втратили господарство.
- Вдовійчук – вважається рідкісним, адже відомо про 3 носії цього прізвища, за даними генеалогічного товариства "Рідні". Так, у селі називали сина жінки-вдови, який ріс без батька.
- Бідний – відомо про 722 носії цього прізвища в Україні. Ймовірно, таке родове ім'я належало людині, яка не мала власного майна і жила в злиднях. До речі, іноді подібні прізвища давали як своєрідний оберіг, щоб відлякати справжню бідність від дитини.
- Голодний – налічується близько 250 власників такого родового імені України. Так могли називати людину, яка пережила великий голод або постійно недоїдала через скруту. Також це могло бути іронічним прізвиськом для того, хто мав дуже гарний апетит.
Яке прізвище у давнину віщувало біду, але зараз дуже популярне?
Йдеться про прізвище Пугач. Попри забобони, пов'язані з цим нічним хижаком, козаки ставилися до нього з великою повагою. Цей птах залишив глибокий слід у фольклорі, що яскраво відображається в народних рядках: "Ой не лякай, ляльку, в зеленому байраченьку".
З часом це прізвище, що колись асоціювалося з тривогою, стало доволі поширеним. Сьогодні налічується 8695 його носіїв, а найчастіше представників цього роду можна зустріти на території Волині та Київщини.