І якщо певні прізвища звучали гордо, то інші були сповнені народної іронії та гострого гумору. Які родові імена свідчать про неохайність предків – розповів мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".

Дивіться також У вашому роду були чаклуни й ворожки: 13 прізвищ, які вказують на містичне коріння

Які прізвища вказують на неохайність предків?

Дослідник Юліан Редько звернув увагу на окрему групу колоритних прізвищ, які колись діставалися людям, що не надто переймалися власним виглядом. Цікаво, що час виявився нещадним до найбільш промовистих із них.

Наприклад, сьогодні в Україні офіційно не залишилося носіїв таких прізвищ, як Нечупайло, Замазура та Чумазий, які прямо вказували на забрудненість чи неакуратність.

Також у минуле відійшли прізвища Шарпан, що асоціювалося з подертим одягом, Лахмата, яке давали людям зі зношеним виглядом, та кумедне Шалапут.

Втім, історія зберегла для нас інші, не менш яскраві приклади. Найпоширенішим з них виявилося прізвище Лахман, яке походить від слова "лахміття". Його нині носять 893 українці. Досить популярним залишається і прізвище Чупрун, що пішло від слова "чуприна" та, ймовірно, вказувало на особливості зачіски предка. У сучасному світі відомо про 713 носіїв цього родового імені, за даними генеалогічного товариства "Рідні".

Водночас значно рідкіснішими є прізвища Курявий, що характеризувало людину "в куряві" – таких родин налічується 79, та Брудний, яке мають 37 громадян.

Унікальним можна також вважати родове ім'я Замазкін, носіїв якого в Україні залишилося всього восьмеро.

Які прізвища свідчать про неохайність / Фото Freepik

Які ще прізвища вказують на зовнішність предків?