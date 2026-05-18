Священник Православної Церкви України Олексій Філюк спростував цей забобон у своєму інстаграмі. Читайте більше – у нашому матеріалі.

Чи можна називати дитину іменем її батька?

Священник ПЦУ Олексій Філюк запевнив, що подібні забобони не мають нічого спільного із християнською вірою. Він зазначив, що у Бога точно не забракне небесних покровителів для кожної людини. Творець має мільярди духовних створінь, які оберігають вірян упродовж усього життя, тому жодного "дефіциту захисників" не існує. Відповідно, ідея про "одного ангела на двох" є звичайною людською вигадкою, яка лише заплутує вірян.

Отець Олексій наголосив, що батькам варто думати не про міфи, а про щиру віру та життя за заповідями Євангелія. Якщо дитина росте у любові та християнських цінностях, вона завжди перебуватиме під Божим покровом. Тому давати хлопчику ім'я тата – абсолютно нормально.

Для підтвердження своїх слів Філюк нагадав біблійну історію про народження Івана Хрестителя. У ті часи суспільство якраз вважало за пріоритет називати сина на честь батька. Коли хлопчик з'явився на світ, усі родичі чекали, що його назвуть Захарією, як і його тата, зауважує ПЦУ. Тоді суспільство навіть здивувалося, чому дитині дали інше ім'я. Цей приклад доводить, що традиція називати сина на честь батька є давньою, природною та цілком безпечною.

На завершення отець Олексій закликав українців не шукати прихованих загроз у простих речах та менше вірити у забобони. Найголовніше – щиро довіряти Богові, любити свою родину та виховувати дітей у добрі й злагоді.

Якими іменами не можна хрестити дитину?

В інтерв'ю для ютуб-каналу LUKI священник ПЦУ Олексій Філюк зазначив, що дитину можна хрестити будь-яким іменем, навіть якщо його немає в церковному календарі.

Звичай давати дитині під час хрещення друге, "церковне" ім'я, отець називає суто московською традицією. Вона виникла через упередження, нібито без імені з календаря людина залишиться без ангела-охоронця.

Якщо дитину з якихось причин уже охрестили іншим ім'ям, гріха в цьому немає. Однак спеціально змінювати ім'я чи шукати "календарний" аналог необов'язково, адже Божий захист і небесний покровитель є у кожного малюка.