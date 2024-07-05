Ці прізвища вказують на те, що очільницею роду була жінка: перевірте своє у списку
Джерело:ТСН
Кожне українське прізвище має особливе значення та сенс. Адже родове ім'я наші предки отримували не просто так, а за родом діяльності, особливими рисами зовнішності, місцем проживання чи статусом у суспільстві. Прізвища, які давали жінкам як очільницям роду, теж вирізнялися від інших.
У давнину жінка не мала стільки прав, як чоловіки. Лише особам чоловічої статі можна було стати головою роду. Та цей статус переходив до жінки лиш у тих випадках, якщо у сім'ї не ставало чоловіка.
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Які українські прізвища вказують на те, що жінка очолювала рід
Якщо жінка очолювала рід, сім'я отримувала прізвище, що походило від її імені. Перевірте цей список – якщо у ньому вам вдасться знайти своє прізвище, значить ваш рід очолювала жінка.
- Гальченко, Гальчук, Ганзенко, Гандзюк, Ганчук, Ганненко, Гапченко.
- Любащенко, Любченко, Любарщук.
- Євдошенко, Івженко, Харитенко, Химченко, Хівренко.
- Марущак, Марусяк, Марухненко, Марущенко, Марунчак, Масьома.
- Натальченко, Наталуха, Наталенко.
- Катренко, Катрич, Катрук, Катриченко, Катеринчук.
- Оксанич, Оксанчук, Оксаниченко, Ольжич, Ольжиченко.
- Мотрук, Мотрич, Мотриненко, Мелащенко, Мелашенко, Меланченко.
- Мащенко, Маринич, Мариненко, Маринченко, Маринюк, Маринчук.
Цікаво, що в Україні також поширені шляхетські та церковні прізвища доволі поширені в Україні. Їх можна відрізнити за такими суфіксами: -ич, -ович, -ський, -цький, -овський, -івський, -евський, -євський.