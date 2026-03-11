Про це пише мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища". Детальніше про родові імена, які вказують на зв'язок з природою – читайте в нашому матеріалі.

Які українські прізвища вказують на зв'язок з природою?

Чимало з таких прізвищ виникло безпосередньо через щоденну працю в лісах та на узліссях. Так, з'явилися прізвища Лісний, Гайовий та Лісовий, які спочатку вказували на місце проживання чи роботи людини. З часом професійні назви тих, хто доглядав за лісом, перетворилися на родові імена Лісник і Лісничий. А згодом вони стали основою для прізвищ Лісняк, Лісовський та Лісняченко.

Інша велика група родових імен відображає досить суворі стосунки людини з дикою фауною. Люди, які займалися полюванням, отримували прізвища Стрілець та Охотник, Пташник чи Бобровник.

Окрему увагу привертають прізвища, що вказують на боротьбу з хижаками, які загрожували господарству. До них належать: Лисобій, а також колоритні назви, що описують переможців вовків, Щебивовк, Сцібівовк та Убийвовк.

Які українські прізвища свідчать про особливий зв'язок з природою / Фото Freepik

Які ще прізвища свідчать про особливий зв'язок предків з природою?