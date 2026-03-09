Про це пише мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища". Детальніше про наймилозвучніші прізвища в Україні – читайте в нашому матеріалі.
Які наймилозвучніші прізвища в Україні?
- Вишневецький – ним можуть похизуватися 585 власників цього родового імені.
- Веснянка – надзвичайно рідкісне та мелодійне прізвище, яке асоціюється з відродженням. Його мають 22 людини.
- Росавська – відомо про 17 власників такого прізвища в Україні.
- Вербова – 822 представники цього родового імені.
- Листопаденко – це рідкісне прізвище, яке мають 3 людини.
- Лебідь – 8978 українців можуть похизуватись таким родовим іменем.
- Соловей – у давнину це прізвище могло належати людям, які вміли добре співати. Нині відомо про 11 009 власників цього родового імені, за даними генеалогічного товариства "Рідні".
- Ластівка – 694 людини мають таке прізвище.
- Лелеченко – налічується 146 українців.
- Мальований – 1729 власників цього милозвучного прізвища в Україні.
- Красенюк – вважається доволі рідкісним, адже відомо лише про одного його носія в Україні.
- Чарівна – 3 представники цього прізвища.
- Миленко – налічується 355 українців.
Милозвучні українські прізвища / Фото Freepik
Які українські імена вражають своїм звучанням?
- Володимир – "той, хто володіє світом";
- Всеволод – "той, хто всім володіє";
- Добриня – "добрий" або "сильний";
- Зореслав – "той, хто славить зорі";
- Любомир – "той, хто любить мир";
- Мирослав – "той, хто прославляє мир";
- Радомир – "радість світу";
- Ростислав – "той, чия слава росте";
- Святослав – "священна слава";
- Твердислав – "міцна слава".