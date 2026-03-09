Про це пише мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища". Детальніше про наймилозвучніші прізвища в Україні – читайте в нашому матеріалі.

Які наймилозвучніші прізвища в Україні?

  • Вишневецький – ним можуть похизуватися 585 власників цього родового імені.
  • Веснянка – надзвичайно рідкісне та мелодійне прізвище, яке асоціюється з відродженням. Його мають 22 людини.
  • Росавська – відомо про 17 власників такого прізвища в Україні.
  • Вербова – 822 представники цього родового імені.
  • Листопаденко – це рідкісне прізвище, яке мають 3 людини.
  • Лебідь – 8978 українців можуть похизуватись таким родовим іменем.
  • Соловей – у давнину це прізвище могло належати людям, які вміли добре співати. Нині відомо про 11 009 власників цього родового імені, за даними генеалогічного товариства "Рідні".
  • Ластівка – 694 людини мають таке прізвище.
  • Лелеченко – налічується 146 українців.
  • Мальований – 1729 власників цього милозвучного прізвища в Україні.
  • Красенюк – вважається доволі рідкісним, адже відомо лише про одного його носія в Україні.
  • Чарівна – 3 представники цього прізвища.
  • Миленко – налічується 355 українців.

Милозвучні українські прізвища Милозвучні українські прізвища / Фото Freepik

Які українські імена вражають своїм звучанням?

  • Володимир – "той, хто володіє світом";
  • Всеволод – "той, хто всім володіє";
  • Добриня – "добрий" або "сильний";
  • Зореслав – "той, хто славить зорі";
  • Любомир – "той, хто любить мир";
  • Мирослав – "той, хто прославляє мир";
  • Радомир – "радість світу";
  • Ростислав – "той, чия слава росте";
  • Святослав – "священна слава";
  • Твердислав – "міцна слава".