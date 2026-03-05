Про найсмішніші прізвища в Україні – детальніше розповів мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".
Які найсмішніші прізвища в Україні?
- Бублик – найпопулярніше прізвище в цьому списку, яке мають 4338 представників. Воно, ймовірно, походить від професії пекаря або ж було жартівливим прізвиськом для людини.
- Крутько – налічується 2043 носії. Це прізвище характеризує динамічну та непосидючу людину. В його основі лежить дієслово "крутитися", що вказує на енергійну вдачу першого власника цього родового імені.
- Кукурудза – таким прізвищем може похизуватися 1151 українець. Воно може вказувати на людину, яка першою в громаді почала вирощувати кукурудзу або мала до неї особливу прихильність.
- Пузир – зафіксовано 700 носіїв. Таке прізвище могло стосуватися дитячого прізвиська, яке згодом закріпилося за дорослою людиною та її нащадками.
- Гопко – налічує 445 українців. Ймовірно, походить від вигуку "гоп", що асоціюється з танцями, стрибками або швидкими діями. Що цікаво, таке прізвище часто отримували веселі люди.
- Козолуп – має 329 носіїв. Це давнє прізвище, яке вказує на професійну діяльність предків, пов'язану з обробкою шкір тварин.
- Салоїд – відомо про 309 представників. Воно прямо вказує на харчові вподобання або ж було іронічним прізвиськом заможного господаря.
- Жуйборода – наразі налічується 96 власників. Це рідкісне прізвище, ймовірно, описувало характерну звичку людини або манеру розмовляти.
- Дригало – має 93 носії в Україні та походить від слова "дригати". Так могли називати людину з дуже швидкою ходою або талановитого танцюриста.
- Тягнибок – 46 українців мають таке прізвище. Це родове ім'я могло описувати або специфічну манеру роботи, або особливості ходи людини.
- Куркуль – дуже рідкісне прізвище, яке мають лише 10 носіїв. Воно могло закріпитися за родиною, що виділялася статками.
- Дрищенко – залишилося всього 3 носії в Україні. Це прізвище перебуває на межі зникнення.
- Задрипанко – наразі в Україні носіїв цього прізвища не залишилося. Ймовірно, воно походило від іронічного прізвиська, що вказувало на неохайний вигляд або бідність людини.
Яке кумедне прізвище звучить як лайка?
- Яскравим прикладом є родове ім'я Пєтухов та його жіночий варіант Пєтухова. Попри те, що корінь слова цілком "пташиний", у сучасному сленгу воно набуло неоднозначного і навіть дещо провокаційного забарвлення.
- За даними генеалогічного товариства "Рідні", тисячі українців абсолютно не переймаються через такі мовні тонкощі. Наразі в країні офіційно зареєстровано 686 носіїв прізвища Пєтухов, а серед жінок ця цифра ще більша. Так, 792 українки гордо носять прізвище Пєтухова.