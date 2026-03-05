Про найсмішніші прізвища в Україні – детальніше розповів мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".

Які найсмішніші прізвища в Україні?

Бублик – найпопулярніше прізвище в цьому списку, яке мають 4338 представників. Воно, ймовірно, походить від професії пекаря або ж було жартівливим прізвиськом для людини.

– найпопулярніше прізвище в цьому списку, яке мають 4338 представників. Воно, ймовірно, походить від професії пекаря або ж було жартівливим прізвиськом для людини. Крутько – налічується 2043 носії. Це прізвище характеризує динамічну та непосидючу людину. В його основі лежить дієслово "крутитися", що вказує на енергійну вдачу першого власника цього родового імені.

– налічується 2043 носії. Це прізвище характеризує динамічну та непосидючу людину. В його основі лежить дієслово "крутитися", що вказує на енергійну вдачу першого власника цього родового імені. Кукурудза – таким прізвищем може похизуватися 1151 українець. Воно може вказувати на людину, яка першою в громаді почала вирощувати кукурудзу або мала до неї особливу прихильність.

– таким прізвищем може похизуватися 1151 українець. Воно може вказувати на людину, яка першою в громаді почала вирощувати кукурудзу або мала до неї особливу прихильність. Пузир – зафіксовано 700 носіїв. Таке прізвище могло стосуватися дитячого прізвиська, яке згодом закріпилося за дорослою людиною та її нащадками.

– зафіксовано 700 носіїв. Таке прізвище могло стосуватися дитячого прізвиська, яке згодом закріпилося за дорослою людиною та її нащадками. Гопко – налічує 445 українців. Ймовірно, походить від вигуку "гоп", що асоціюється з танцями, стрибками або швидкими діями. Що цікаво, таке прізвище часто отримували веселі люди.

– налічує 445 українців. Ймовірно, походить від вигуку "гоп", що асоціюється з танцями, стрибками або швидкими діями. Що цікаво, таке прізвище часто отримували веселі люди. Козолуп – має 329 носіїв. Це давнє прізвище, яке вказує на професійну діяльність предків, пов'язану з обробкою шкір тварин.

– має 329 носіїв. Це давнє прізвище, яке вказує на професійну діяльність предків, пов'язану з обробкою шкір тварин. Салоїд – відомо про 309 представників. Воно прямо вказує на харчові вподобання або ж було іронічним прізвиськом заможного господаря.

– відомо про 309 представників. Воно прямо вказує на харчові вподобання або ж було іронічним прізвиськом заможного господаря. Жуйборода – наразі налічується 96 власників. Це рідкісне прізвище, ймовірно, описувало характерну звичку людини або манеру розмовляти.

– наразі налічується 96 власників. Це рідкісне прізвище, ймовірно, описувало характерну звичку людини або манеру розмовляти. Дригало – має 93 носії в Україні та походить від слова "дригати". Так могли називати людину з дуже швидкою ходою або талановитого танцюриста.

– має 93 носії в Україні та походить від слова "дригати". Так могли називати людину з дуже швидкою ходою або талановитого танцюриста. Тягнибок – 46 українців мають таке прізвище. Це родове ім'я могло описувати або специфічну манеру роботи, або особливості ходи людини.

– 46 українців мають таке прізвище. Це родове ім'я могло описувати або специфічну манеру роботи, або особливості ходи людини. Куркуль – дуже рідкісне прізвище, яке мають лише 10 носіїв. Воно могло закріпитися за родиною, що виділялася статками.

– дуже рідкісне прізвище, яке мають лише 10 носіїв. Воно могло закріпитися за родиною, що виділялася статками. Дрищенко – залишилося всього 3 носії в Україні. Це прізвище перебуває на межі зникнення.

– залишилося всього 3 носії в Україні. Це прізвище перебуває на межі зникнення. Задрипанко – наразі в Україні носіїв цього прізвища не залишилося. Ймовірно, воно походило від іронічного прізвиська, що вказувало на неохайний вигляд або бідність людини.

