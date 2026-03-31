Тому прізвища з позитивним значенням часто стають для своїх власників невидимим талісманом, що допомагає легше долати життєві перешкоди. Про це детальніше – розповів мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".

Які українські прізвища приносять щастя своїм власникам?

Найчастіше щасливими прізвищами вважаються ті, коріння яких безпосередньо пов'язане з радістю, світлом або добробутом. Тож, якщо ваше родове ім'я походить від слів "добро", "радість" чи "мир", то це означає, що ви легко можете притягнути приємні події у своє життя.

Водночас щасливчиками вважають тих, чиї предки мали прізвища, пов'язані з багатством або фінансовим успіхом.

Окрім того, особливу удачу приписують родовим іменам, що походять від назв величних птахів чи сильних природних явищ, які символізують волю та високі досягнення. Вважається, що такі прізвища дарують своїм носіям амбітність та рішучість.

Серед щасливих родових імен:

Щасливий – 210 власників.

– 210 власників. Щасна – 126 носіїв.

– 126 носіїв. Радченко – 20958 представників.

– 20958 представників. Благодатний – 50 українців.

– 50 українців. Блага – 965 громадян.

– 965 громадян. Богач – 2783 власники.

– 2783 власники. Золотар – 1254 носії.

– 1254 носії. Скоробогатий – 316 представників.

– 316 представників. Коханий – 133 українці.

– 133 українці. Любич – 870 громадян.

– 870 громадян. Добрий – 156 власників.

– 156 власників. Живий – 39 носіїв, за даними генеалогічного товариства "Рідні".

– 39 носіїв, за даними генеалогічного товариства "Рідні". Живко – 184 представники.

