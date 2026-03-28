У народі вірять, що на прагнення постійних змін у житті може вказувати ім'я людини. Наша редакція підготувала добірку чоловічих та жіночих імен, власники яких часто подорожують або змінюють місце проживання. Детальніше про значення і походження цих імен – розповів сайт Як звати.

Імена, які вказують на те, що людина багато подорожує

Варвара

Ім'я Варвара прийшло до нас зі Стародавньої Греції та перекладається як "чужоземка" або "варварка". У давнину так називали незалежних і рішучих жінок. Вважається, що Варвари або часто бувають за кордоном, або відчувають себе "громадянками світу", бо не прив'язуються до конкретного місця.

Марина

Ім'я Марина має також латинське походження та трактується як "морська". У давнину так часто називали непередбачуваних дівчат, які полюбляли різні пригоди. Оскільки море символізує постійний рух, Марини часто відчувають нестримне бажання подорожувати світом.

Нестор

Це ім'я має давньогрецьке коріння і буквально означає "той, хто повертається додому", зауважує сайт Ім'я Онлайн. В античній міфології Нестор був наймудрішим і найстарішим серед грецьких правителів. До того ж він багато подорожував. Вважається, що власники цього імені завжди перебувають у пошуку нових знань та місць.

Христофор

У християнській традиції Святий Христофор є покровителем мандрівників. Сама тому таке ім'я перекладається як "той, хто несе Христа". Що цікаво, наші предки часто давали його людям, чиє життя було пов'язане з дорогою.

