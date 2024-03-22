Ці 46 українських прізвищ вказують на те, що рід очолювала жінка

У суспільстві поширена думка, що головою сім'ї повинен бути чоловік. Особливо популярною вона була у давні часи, коли про рівність прав навіть не йшлося. Однак і тоді траплялися ситуації, через які жінка ставала на чолі свого роду.

Бувало, що чоловік йшов на війну або покидав сім'ю за інших обставин. Тоді головною ставала жінка. У зв'язку з таким розвитком подій, навіть утворювалися певні прізвища. Про які саме йдеться, читайте у матеріалі.

Дуже цікаво З'явилися у давнину: українські прізвища, які мають давньогрецьке походження

Українські прізвища, які вказують на те, що жінка була головою родини

Насправді таких прізвищ є чимало. Вони утворювалися від імен жінок, які очолювали рід. Деякі з цих прізвищ можна почути й у наш час. Тому уважно придивіться до списку, який публікуємо нижче.

Гальченко, Гальчук, Ганзенко, Гандзюк, Ганчук, Ганненко, Гапченко.

Любащенко, Любченко, Любарщук.

Євдошенко, Івженко, Харитенко, Химченко, Хівренко.

Марущак, Марусяк, Марухненко, Марущенко, Марунчак, Масьома.

Натальченко, Наталуха, Наталенко.

Катренко, Катрич, Катрук, Катриченко, Катеринчук.

Оксанич, Оксанчук, Оксаниченко, Ольжич, Ольжиченко.

Мотрук, Мотрич, Мотриненко, Мелащенко, Мелашенко, Меланченко.

Мащенко, Маринич, Мариненко, Маринченко, Маринюк, Маринчук.

Добірка прізвищ, які мають князівське походження

У вашому роді могли бути й князі. На це також вказують деякі прізвища. Йдеться про такі: Острозький, Сапіга, Сангушко, Хоткевич, Чернецький, Вишневецький, Виговський, Чорторийський, Нимерович, Заславський, Косаківський, Ружинський, Любомирський, Корецький, Лукомський.

Тож знаходьте серед друзів, знайомих, одногрупників, однокласників та сусідів нащадків відомих князів, які у давні часи правили Україною. Крім того, це чудова нагода, щоб ще раз ознайомитися з нашою історією.