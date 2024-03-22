Бывало, что мужчина уходил на войну или покидал семью при других обстоятельствах. Тогда главной становилась женщина. В связи с таким развитием событий, даже образовывались определенные фамилии. О каких именно идет речь, читайте в материале.

Очень интересно Появились в древности: украинские фамилии, которые имеют древнегреческое происхождение

Украинские фамилии, которые указывают на то, что женщина была главой семьи

На самом деле таких фамилий есть немало. Они образовывались от имен женщин, которые возглавляли род. Некоторые из этих фамилий можно услышать и в наше время. Поэтому внимательно присмотритесь к списку, который публикуем ниже.

Гальченко, Гальчук, Ганзенко, Гандзюк, Ганчук, Ганненко, Гапченко.

Любащенко, Любченко, Любарщук.

Евдошенко, Ивженко, Харитенко, Химченко, Хивренко.

Марущак, Марусяк, Марухненко, Марущенко, Марунчак, Масьома.

Натальченко, Наталуха, Наталенко.

Катренко, Катрич, Катрук, Катриченко, Катеринчук.

Оксанич, Оксанчук, Оксаниченко, Ольжич, Ольжиченко.

Мотрук, Мотрич, Мотриненко, Мелащенко, Мелашенко, Меланченко.

Мащенко, Маринич, Мариненко, Маринченко, Маринюк, Маринчук.

Подборка фамилий, которые имеют княжеское происхождение

В вашем роду могли быть и князья. На это также указывают некоторые фамилии. Речь идет о таких: Острожский, Сапега, Сангушко, Хоткевич, Чернецкий, Вишневецкий, Выговский, Черторийский, Нимерович, Заславский, Косаковский, Ружинский, Любомирский, Корецкий, Лукомский.

Поэтому находите среди друзей, знакомых, одногруппников, одноклассников и соседей потомков известных князей, которые в давние времена правили Украиной. Кроме того, это прекрасная возможность, чтобы еще раз ознакомиться с нашей историей.