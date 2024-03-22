Бувало, що чоловік йшов на війну або покидав сім'ю за інших обставин. Тоді головною ставала жінка. У зв'язку з таким розвитком подій, навіть утворювалися певні прізвища. Про які саме йдеться, читайте у матеріалі.
Дуже цікаво З'явилися у давнину: українські прізвища, які мають давньогрецьке походження
Українські прізвища, які вказують на те, що жінка була головою родини
Насправді таких прізвищ є чимало. Вони утворювалися від імен жінок, які очолювали рід. Деякі з цих прізвищ можна почути й у наш час. Тому уважно придивіться до списку, який публікуємо нижче.
- Гальченко, Гальчук, Ганзенко, Гандзюк, Ганчук, Ганненко, Гапченко.
- Любащенко, Любченко, Любарщук.
- Євдошенко, Івженко, Харитенко, Химченко, Хівренко.
- Марущак, Марусяк, Марухненко, Марущенко, Марунчак, Масьома.
- Натальченко, Наталуха, Наталенко.
- Катренко, Катрич, Катрук, Катриченко, Катеринчук.
- Оксанич, Оксанчук, Оксаниченко, Ольжич, Ольжиченко.
- Мотрук, Мотрич, Мотриненко, Мелащенко, Мелашенко, Меланченко.
- Мащенко, Маринич, Мариненко, Маринченко, Маринюк, Маринчук.
Добірка прізвищ, які мають князівське походження
У вашому роді могли бути й князі. На це також вказують деякі прізвища. Йдеться про такі: Острозький, Сапіга, Сангушко, Хоткевич, Чернецький, Вишневецький, Виговський, Чорторийський, Нимерович, Заславський, Косаківський, Ружинський, Любомирський, Корецький, Лукомський.
Тож знаходьте серед друзів, знайомих, одногрупників, однокласників та сусідів нащадків відомих князів, які у давні часи правили Україною. Крім того, це чудова нагода, щоб ще раз ознайомитися з нашою історією.