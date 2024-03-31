У ваших жилах тече шляхетська кров: 15 давніх українських прізвищ

31 березня 2024, 11:23
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"Етимологічний словник українських прізвищ"

В Україні є чимало шляхетських прізвищ. Їх легко визначити за певними суфіксами: -євський, -евський, -ич, -ович, -івський, -ський, -цький, -овський. Якщо у вас одне з цих родових імен, то предки володіли містом, хутором або селом.

Однак є й псевдошляхетські та пізньошляхетські прізвища: Андрієвський, Яновський, Романовський, Тормський, Іваницький, Марієвський, Еленинський, Томський. Вони, зокрема, виникли у другій половині XVII століття. 

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Список шляхетських українських прізвищ 

  • Ясинський.
  • Юхновський.
  • Артемович.
  • Барський.
  • Вишневецький.
  • Василевський.
  • Іванович.
  • Іваницький.
  • Зінкевич.
  • Гриневський.
  • Домонтович.
  • Журавський.
  • Іляшевич.
  • Зарецький.
  • Думанський.

Ще декілька прізвищ, які мають польське коріння

Насправді в Україні можна почути багато прізвищ, які мають польське походження. Адже наші два народи тісно пов'язані. Такі родові імена відрізняються своїми префіксами, суфіксами та коренем слова. Найбільше вони поширені у Кіровоградській, Миколаївський та Запорізьких областях, а також на західних територіях нашої держави. 

  • Войцехівський.
  • Ястремський.
  • Зигмунд.
  • Войтек.
  • Пшедзімірський.
  • Свіонтковський.
  • Піонтковський.
  • Кшановський.
  • Марцинів.
  • Пенкаль.

Шукайте у нашому матеріалі своє прізвище та дізнавайтеся його походження. Можливо, саме у ваших жилах тече шляхетська та польська кров. Родові імена – це чудовий спосіб дізнатися більше фактів про українську історію. 

Автор: Марія Примич