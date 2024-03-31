У ваших жилах тече шляхетська кров: 15 давніх українських прізвищ

В Україні є чимало шляхетських прізвищ. Їх легко визначити за певними суфіксами: -євський, -евський, -ич, -ович, -івський, -ський, -цький, -овський. Якщо у вас одне з цих родових імен, то предки володіли містом, хутором або селом.

Однак є й псевдошляхетські та пізньошляхетські прізвища: Андрієвський, Яновський, Романовський, Тормський, Іваницький, Марієвський, Еленинський, Томський. Вони, зокрема, виникли у другій половині XVII століття.

Читайте також Ваші предки були дяками та паламарями: перелік прізвищ, які пов'язані з церковним життям

Список шляхетських українських прізвищ

Ясинський.

Юхновський.

Артемович.

Барський.

Вишневецький.

Василевський.

Іванович.

Іваницький.

Зінкевич.

Гриневський.

Домонтович.

Журавський.

Іляшевич.

Зарецький.

Думанський.

Ще декілька прізвищ, які мають польське коріння

Насправді в Україні можна почути багато прізвищ, які мають польське походження. Адже наші два народи тісно пов'язані. Такі родові імена відрізняються своїми префіксами, суфіксами та коренем слова. Найбільше вони поширені у Кіровоградській, Миколаївський та Запорізьких областях, а також на західних територіях нашої держави.

Войцехівський.

Ястремський.

Зигмунд.

Войтек.

Пшедзімірський.

Свіонтковський.

Піонтковський.

Кшановський.

Марцинів.

Пенкаль.

Шукайте у нашому матеріалі своє прізвище та дізнавайтеся його походження. Можливо, саме у ваших жилах тече шляхетська та польська кров. Родові імена – це чудовий спосіб дізнатися більше фактів про українську історію.