Про це пише мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".

Які прізвища давали лінивим людям?

Кілька століть тому любителі відпочинку отримували прізвища, які походять від назви останнього дня тижня. Так, родове ім'я Неділько сьогодні мають 2655 людей, за даними генеалогічного товариства "Рідні". Колись так називали тих, хто буквально сприймав ідею недільного спокою і не поспішав братися до роботи в інші дні.

Не менш популярним виявилося прізвище Слинько, яке об'єднало 2138 українців. Разом із варіантами Слинюк, Слинявук та Сопельник, яких загалом понад три сотні, ці родові імена часто давали людям, яких вважали млявими або незграбними. Водночас в Україні можна почути колоритне прізвище Сопливий – його мають лише четверо людей.

Що цікаво, родове ім'я Забарний, яким нині можуть похизуватися 205 людей, походить від слова "забаритися". Таке прізвище нерідко давали людям, які постійно кудись запізнювалися або робили усе довго.

А от справжнім поціновувачам солодкого сну дісталися прізвища Дрімайло, Дрімак чи Дріманова. Хоча їх зараз трохи більше ніж 80, вони чітко натякають на людей, які обожнювали подрімати посеред дня.

Які прізвища давали лінивим людям

Які ще українські прізвища давали найлінивішим?