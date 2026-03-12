Про це детальніше – розповів мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".

Які українські прізвища вказують на здоров'я предків?

Власники прізвищ Здоровий, Здоровець, Здоровко, Здоровій чи Здоровцов можуть бути впевнені, що їхні пращури вирізнялися міцним імунітетом і здоровим виглядом. Таку ж неабияку міць людини підкреслювали родові імена Дужий, Дуженко, Кріпкий чи Моцак.

Водночас про солідну статуру та фізичну витривалість свідчили прізвища Дебелий або Боднар та Боднарук, адже ремесло бондарів потребувало значної сили рук. Навіть естетичні прізвища на кшталт Гарний чи Гарнюк часто вказували не лише на вроду, а й на загальний здоровий стан людини.

Окрему цікаву групу становлять прізвища Харченко, Хара та Харчук, які походять від слова "харч". Вони натякали на те, що людина добре харчується і має сили для праці.

Що цікаво, до наших часів збереглися прізвища, які свідчать про слабкість чи фізичні вади людей у давнину. Так, слабке здоров'я чи надмірна худорлявість ставали основою для прізвищ Слабий, Чахлий, Чахно або Марний. Якщо людина часто хворіла, то її могли також назвати Недужий, Недужко або Болілий.

Прізвища, які давали людям з поганим здоров'ям / Фото Freepik

Які ще прізвища вказують на погане здоров'я?