Про це детальніше пише українська етнологиня Галина Лозко у своїй книзі "Рідні імена. Слов'янський іменослов".

Які прізвища мають язичницьке походження?

Найпопулярнішим серед таких прізвищ є Дідух. Його носять понад 4500 українців, нагадуючи про дух предків та символ врожаю.

Почесне друге місце за поширеністю посідає прізвище Волос, власників якого в Україні налічується понад дві тисячі. Це родове ім'я походить від імені давнього бога достатку та худоби.

Не менш вагомим є спадок грізного бога грому, адже прізвище Перун сьогодні мають понад 1000 українців, за даними генеалогічного товариства "Рідні".

Поширеними залишаються також родові імена, пов'язані з давньою магією, обрядами та міфічними істотами. Так, понад 500 людей мають прізвище Ворожко, а більше сотні носять прізвище Русаль.

Зустрічаються і дещо рідкісніші варіанти, зокрема Леляк, яке налічує 263 носії, чи Віщун, яке зберегли лише близько 60 людей.

Однак деякі язичницькі прізвища сьогодні опинилися на межі зникнення. Наприклад, величне ім'я бога мистецтва та багатства Велес носять лише 9 осіб, а прізвище Керечун залишилося лише у 61 українця.

На жаль, деякі родові імена ми вже втратили назавжди. Адже нині в Україні не залишилося жодного носія прізвищ Дажбогович чи Чортулинець.

Які прізвища походять від церковних посад?