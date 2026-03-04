Так, низка сучасних родинних імен бере свій початок від назв учасників визвольних рухів, які боролися за свободу сотні років тому. Ці прізвища збереглися у давніх козацьких реєстрах, і сьогодні їх продовжують носити тисячі українців, часто навіть не здогадуючись про войовничу історію свого роду. Про це детальніше – розповів мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".
Які українські прізвища давали повстанцям?
Найпоширенішим серед таких "повстанських" прізвищ нині є Дейнека. Сьогодні в Україні проживає 5143 носії цього родового імені, а перші офіційні згадки про нього зафіксовані в козацьких реєстрах ще за 1756 рік.
Не менш промовистими є прізвища Опришко та Гайдамака, які прямо вказують на приналежність предків до відомих історичних рухів опору. Родове ім'я Опришко, яке наразі мають 2120 представників, зустрічається у старовинних записах ще раніше – за 1649 рік. Водночас прізвище Гайдамака фігурує в документах 1756 року, і зараз його гордо носять 1802 українці.
А от прізвище Ватажко, яке, очевидно, давали лідерам та командирам повстанських загонів, у сучасному світі стало справжньою рідкістю. За даними генеалогічного товариства "Рідні", його зберегли лише 55 людей на всю країну, хоча історичне коріння цього імені таке ж глибоке і сягає козацьких реєстрів 1649 року.
Які прізвища мають козацьке походження?
- Коли новобранець потрапляв на Запорозьку Січ, то часто залишав своє старе ім'я за порогом. Козаки давали побратимам настільки влучні та дотепні прізвиська, що вони пізніше перетворювалися на прізвища й передавалися нащадкам.
- Серед родових імен, які мають козацьке походження: Шульга, Солдатенко, Гармаш, Січовий, Солдан, Хорунжний, Козак, Савдак і Сагайдай.