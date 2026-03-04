Так, низка сучасних родинних імен бере свій початок від назв учасників визвольних рухів, які боролися за свободу сотні років тому. Ці прізвища збереглися у давніх козацьких реєстрах, і сьогодні їх продовжують носити тисячі українців, часто навіть не здогадуючись про войовничу історію свого роду. Про це детальніше – розповів мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".

Які українські прізвища давали повстанцям?

Найпоширенішим серед таких "повстанських" прізвищ нині є Дейнека. Сьогодні в Україні проживає 5143 носії цього родового імені, а перші офіційні згадки про нього зафіксовані в козацьких реєстрах ще за 1756 рік.

Не менш промовистими є прізвища Опришко та Гайдамака, які прямо вказують на приналежність предків до відомих історичних рухів опору. Родове ім'я Опришко, яке наразі мають 2120 представників, зустрічається у старовинних записах ще раніше – за 1649 рік. Водночас прізвище Гайдамака фігурує в документах 1756 року, і зараз його гордо носять 1802 українці.

А от прізвище Ватажко, яке, очевидно, давали лідерам та командирам повстанських загонів, у сучасному світі стало справжньою рідкістю. За даними генеалогічного товариства "Рідні", його зберегли лише 55 людей на всю країну, хоча історичне коріння цього імені таке ж глибоке і сягає козацьких реєстрів 1649 року.

Які прізвища мають козацьке походження?