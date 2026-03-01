З часом такі прізвиська закріпилися і перетворилися на справжні прізвища, які тисячі українців гордо носять і сьогодні. Про це детальніше – розповів мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".

Найпоширенішим з таких прізвищ є Вовк. Нині в Україні налічується понад 23 тисячі його власників, які переважно мешкають на Київщині та Львівщині. Це родове ім'я має надзвичайно глибоке історичне коріння, адже його можна знайти ще в козацьких реєстрах 1649 та 1756 років. Також воно згадується серед київського міщанства, елітної старшини часів Гетьманщини та в єврейських громадах. Як і багато інших родин, носії цього могутнього прізвища залишили свій слід і в трагічних списках репресованих.

Іншим потужним родовим оберегом стало прізвище Ведмідь. Сьогодні воно об'єднує 1701 українця, а найбільше його представників живе на територіях Київської та Чернігівської областей. Історія цього прізвища також тісно пов'язана з козацтвом і письмово зафіксована в реєстрах за 1756 рік. Також прізвище Ведмідь зустрічається і в документах про жертв політичних репресій.

Значно рідкіснішим, але не менш цікавим є прізвище Зубрик, що походить від назви величного звіра – зубра. Наразі в Україні проживає лише 114 носіїв цього прізвища. Здебільшого їх можна зустріти на Київщині та Тернопільщині. Згідно з даними генеалогічного товариства "Рідні", прізвище Зубрик було поширене серед єврейства, а пізніше його власники також фігурували серед репресованих.

Прізвища, які захищають від нечистої сили / Фото Freepik

Які імена надійно захищають своїх власників від зла?