20 прізвищ козацької еліти, які досі можна почути в Україні

Прізвища козацької старшини та гетьманів – важлива частина нашої історії. Багато з цих славетних родів збереглися й до наших часів.

Скільки людей в Україні сьогодні носять прізвища козацької еліти – вже розповіло генеалогічне товариство "Рідні". Прізвища, які належали козацькій еліті Любомирський – наразі цим прізвищем можуть похизуватися 104 українці.

– наразі цим прізвищем можуть похизуватися 104 українці. Радзивілл – носіями цього рідкісного родового імені є лише троє громадян.

– носіями цього рідкісного родового імені є лише троє громадян. Понятовський – це шляхетне прізвище мають 141 людина.

– це шляхетне прізвище мають 141 людина. Тишкевич – його носять 1678 українців.

– його носять 1678 українців. Друцький – 91 власник цього прізвища в Україні.

– 91 власник цього прізвища в Україні. Ходкевич – таке прізвище мають 48 громадян.

– таке прізвище мають 48 громадян. Скоропадський – цим видатним прізвищем можуть похизуватися 119 осіб.

– цим видатним прізвищем можуть похизуватися 119 осіб. Полуботок – носіями є всього 13 українців.

– носіями є всього 13 українців. Апостол – це прізвище носять 723 особи.

– це прізвище носять 723 особи. Самойлович – його власниками є 444 громадян.

– його власниками є 444 громадян. Розумовський – цим прізвищем можуть пишатися 122 українці.

– цим прізвищем можуть пишатися 122 українці. Безбородько – його мають 468 осіб.

– його мають 468 осіб. Кочубей – носіями цього популярного родового імені є понад 2800 людей.

– носіями цього популярного родового імені є понад 2800 людей. Вишневецький – цим прізвищем можуть похизуватися 585 громадян.

– цим прізвищем можуть похизуватися 585 громадян. Потоцький – його носять 966 осіб.

– його носять 966 осіб. Острозький – єдиним унікальним носієм є лише 1 українець.

– єдиним унікальним носієм є лише 1 українець. Замойський – таке прізвище мають 169 громадян.

– таке прізвище мають 169 громадян. Чарторийський – представниками цього родового імені є 11 людей.

– представниками цього родового імені є 11 людей. Корецький – цим прізвищем можуть похизуватися 2414 українців.

– цим прізвищем можуть похизуватися 2414 українців. Яблонський – його носіями є 1790 осіб. Прізвища, які давали козакам – список родових імен / Фото Magnific А які українські прізвища давали лише багатим і впливовим людям – читайте більше в нашому матеріалі.