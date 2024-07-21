12 прізвищ, які мають істинно українське походження: перегляньте список

21 липня 2024, 11:13
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Українські прізвища з'явилися у давні часи, а вже потім почали розвиватися. Річ у тім, що спершу їх давали лише знатним людям, які, до прикладу, мали справу з важливими документами. Потім родові імена отримували й звичайні селяни.

Прізвища можуть мати різне походження, зокрема польське, давньогрецьке, латинське або турецьке. Однак є варіанти, у яких лише українське коріння. Більше про них читайте на сайті LifeStyle 24

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Які прізвища мають українське походження

Українські прізвища легко можна визначити за закінченнями. Одними із найпопулярніших є ті, що мають закінчення -енко, до прикладу Ткаченко, Шевченко, Бондаренко або Коваленко. Ці родові імена можна зустріти у різних областях України, а в Чернігівській області їх має 30 відсотків місцевого населення. 

  • Ткаченко – 82270 носіїв. 
  • Шевченко – 106340 носіїв. 
  • Бондаренко – 88133 носіїв. 
  • Коваленко – 88632 носіїв. 

Часто можна почути й прізвища з закінченням -ук: Кравчук, Дмитрук та Марчук. Їхні власники також знаходяться у різних містах та селах України, однак найпоширеніші такі родові імена саме на Волині. 

  • Кравчук – 37095 носіїв. 
  • Дмитрук – 10798 носіїв.
  • Марчук – 21363 носіїв. 

Які є українські прізвища / Фото Freepik

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Є ще три закінчення українських прізвищ, які зустрічаються доволі часто: -ський, -цький та -зький. Зокрема, йдеться про такі: Уманський, Хорольський, Ніжинський, Миргородський, Шпольський. Помітно, що вони пов'язані з назвами населених пунктів. До речі, ці закінчення є у прізвищах різних слов'янських народів. 

  • Уманський – 1059 носіїв. 
  • Хорольський – 1046 носіїв. 
  • Ніжинський – 183 носіїв. 
  • Миргородський – 1332 носіїв. 
  • Шпольський – 11 носіїв. 

Як бачимо, власників цих українських прізвищ є доволі багато. Тож знаходьте у списку своє або когось зі знайомих. Надішліть друзям наш матеріал, аби вони дізналися більше про походження свого родового імені. 

Автор: Марія Примич