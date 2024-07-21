12 прізвищ, які мають істинно українське походження: перегляньте список
Українські прізвища з'явилися у давні часи, а вже потім почали розвиватися. Річ у тім, що спершу їх давали лише знатним людям, які, до прикладу, мали справу з важливими документами. Потім родові імена отримували й звичайні селяни.
Прізвища можуть мати різне походження, зокрема польське, давньогрецьке, латинське або турецьке. Однак є варіанти, у яких лише українське коріння. Більше про них читайте на сайті LifeStyle 24.
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Які прізвища мають українське походження
Українські прізвища легко можна визначити за закінченнями. Одними із найпопулярніших є ті, що мають закінчення -енко, до прикладу Ткаченко, Шевченко, Бондаренко або Коваленко. Ці родові імена можна зустріти у різних областях України, а в Чернігівській області їх має 30 відсотків місцевого населення.
- Ткаченко – 82270 носіїв.
- Шевченко – 106340 носіїв.
- Бондаренко – 88133 носіїв.
- Коваленко – 88632 носіїв.
Часто можна почути й прізвища з закінченням -ук: Кравчук, Дмитрук та Марчук. Їхні власники також знаходяться у різних містах та селах України, однак найпоширеніші такі родові імена саме на Волині.
- Кравчук – 37095 носіїв.
- Дмитрук – 10798 носіїв.
- Марчук – 21363 носіїв.
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Є ще три закінчення українських прізвищ, які зустрічаються доволі часто: -ський, -цький та -зький. Зокрема, йдеться про такі: Уманський, Хорольський, Ніжинський, Миргородський, Шпольський. Помітно, що вони пов'язані з назвами населених пунктів. До речі, ці закінчення є у прізвищах різних слов'янських народів.
- Уманський – 1059 носіїв.
- Хорольський – 1046 носіїв.
- Ніжинський – 183 носіїв.
- Миргородський – 1332 носіїв.
- Шпольський – 11 носіїв.
Як бачимо, власників цих українських прізвищ є доволі багато. Тож знаходьте у списку своє або когось зі знайомих. Надішліть друзям наш матеріал, аби вони дізналися більше про походження свого родового імені.