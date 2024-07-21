12 фамилий, которые имеют истинно украинское происхождение: просмотрите список

Украинские фамилии появились в давние времена, а уже потом начали развиваться. Дело в том, что сначала их давали только знатным людям, которые, к примеру, имели дело с важными документами. Затем родовые имена получали и обычные крестьяне.

Фамилии могут иметь разное происхождение, в частности польское, древнегреческое, латинское или турецкое. Однако есть варианты, в которых только украинские корни. Больше о них читайте на сайте LifeStyle 24.

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Какие фамилии имеют украинское происхождение

Украинские фамилии легко можно определить по окончаниям. Одними из самых популярных являются те, которые имеют окончание -енко, к примеру Ткаченко, Шевченко, Бондаренко или Коваленко. Эти родовые имена можно встретить в разных областях Украины, а в Черниговской области их имеет 30 процентов местного населения.

Ткаченко – 82270 носителей.

Шевченко – 106340 носителей.

Бондаренко – 88133 носителей.

Коваленко – 88632 носителей.

Часто можно услышать и фамилии с окончанием -ук: Кравчук, Дмитрук и Марчук. Их владельцы также находятся в разных городах и селах Украины, однако самые распространенные такие родовые имена именно на Волыни.

Кравчук – 37095 носителей.

Дмитрук – 10798 носителей.

Марчук – 21363 носителей.

Какие есть украинские фамилии / Фото Freepik

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Есть еще три окончания украинских фамилий, которые встречаются довольно часто: -ський, -цкий та -зький. В частности, речь идет о таких: Уманский, Хорольский, Нежинский, Миргородский, Шпольский. Заметно, что они связаны с названиями населенных пунктов. Кстати, эти окончания есть в фамилиях разных славянских народов.

Уманский – 1059 носителей.

Хорольский – 1046 носителей.

Нежинский – 183 носителей.

Миргородский – 1332 носителей.

Шпольский – 11 носителей.

Как видим, владельцев этих украинских фамилий довольно много. Поэтому находите в списке свою или кого-то из знакомых. Отправьте друзьям наш материал, чтобы они узнали больше о происхождении своего родового имени.