Прізвища можуть мати різне походження, зокрема польське, давньогрецьке, латинське або турецьке. Однак є варіанти, у яких лише українське коріння. Більше про них читайте на сайті LifeStyle 24.

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Які прізвища мають українське походження

Українські прізвища легко можна визначити за закінченнями. Одними із найпопулярніших є ті, що мають закінчення -енко, до прикладу Ткаченко, Шевченко, Бондаренко або Коваленко. Ці родові імена можна зустріти у різних областях України, а в Чернігівській області їх має 30 відсотків місцевого населення.

Ткаченко – 82270 носіїв.

Шевченко – 106340 носіїв.

Бондаренко – 88133 носіїв.

Коваленко – 88632 носіїв.

Часто можна почути й прізвища з закінченням -ук: Кравчук, Дмитрук та Марчук. Їхні власники також знаходяться у різних містах та селах України, однак найпоширеніші такі родові імена саме на Волині.

Кравчук – 37095 носіїв.

Дмитрук – 10798 носіїв.

Марчук – 21363 носіїв.

Які є українські прізвища / Фото Freepik

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Є ще три закінчення українських прізвищ, які зустрічаються доволі часто: -ський, -цький та -зький. Зокрема, йдеться про такі: Уманський, Хорольський, Ніжинський, Миргородський, Шпольський. Помітно, що вони пов'язані з назвами населених пунктів. До речі, ці закінчення є у прізвищах різних слов'янських народів.

Уманський – 1059 носіїв.

Хорольський – 1046 носіїв.

Ніжинський – 183 носіїв.

Миргородський – 1332 носіїв.

Шпольський – 11 носіїв.

Як бачимо, власників цих українських прізвищ є доволі багато. Тож знаходьте у списку своє або когось зі знайомих. Надішліть друзям наш матеріал, аби вони дізналися більше про походження свого родового імені.