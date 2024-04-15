Ваші предки були турками: 4 прізвища, які мають східне коріння
Джерело:"Сучасні українські прізвища"
В Україні є прізвища різного походження: польського та давньогрецького, наприклад. Цікаво, що навіть існують родові імена, пов'язані з Туреччиною.
Їх насправді не так багато, але декілька й досі можна зустріти. Можливо, саме ваше прізвище має східне коріння. Тож переглядайте перелік нижче.
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Які прізвища мають турецьке походження
Український мовознавець Юліан Редько виділяє чотири прізвища, які мають турецьке походження. Перші два, Чаус і Чавс, належали людям, які служили султану. Їх можна почути у Львівській та Полтавській областях.
- Прізвище Чаус – 1876 носіїв. У Києві – 130, Чернігові – 85, Львові – 53.
- Прізвище Чавс – 80 носіїв. У місті Нова Кам'яна, Львівської області, – 25, Львові – 24 та у місті Червоноград, Львівської області, – 9.
Прізвище Янчаренко утворилося від назви війська Османської імперії – яничари. Це регулярна піхота, яку створив султан Мурад I. Тому, цілком ймовірно, що предки власників цього родового імені були воїнами. Прізвище є доволі рідкісним, адже його мають всього 26 людей.
- У селі Лютенька, Полтавської області, – 13.
- У селі Петрівці, Полтавської області, – 5.
- У місті Костянтинівка, Донецької області, – 4.
Прізвище Арнаут належало християнам, які були сторожами у Туреччині. Це слово має лайливий характер – "бусурман" та "виродок". Зараз українців з таким родовим ім'ям є досить багато – 1517.
- Найбільше у селі Утконосівка, Одеської області, – 87, Одесі – 87 та селі Дмитрівка, Київської області, – 78.
Які прізвища мають давньогрецьке походження
Деякі прізвища прийшли до нас зі Стародавньої Греції. Вони, зокрема, виділяються своїм незвичним звучанням. У список потрапили такі: Яцько, Ялу, Варсамас, Габіда, Мармур, Імерлі, Мангуш, Куркчі, Волониць та Шамлі.