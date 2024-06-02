Серед них є відомі: українські прізвища, які мають польське походження
Джерело:"Поетичні майстерні"
В Україні є багато прізвищ, які мають польське походження. Найчастіше їх можна почути на тих територіях, які колись були під владою Речі Посполитої.
Польські родові імена доволі легко розпізнати, оскільки вони мають закінчення -ський або -цький. До прикладу, Галицький, Вишневський, Ковалевський, Валевський і Потоцький.
Теж цікаво У вашому роді були урядовці, якщо прізвище звучить так: перевірте, чи є у списку
Список прізвищ польського походження
Спершу наведені прізвища належали польським аристократам, а через деякий час поширилися територією України. Згодом почали з'являтися й інші родові імена, які утворилися з прізвиськ: Вербицький, Левицький, Артемівський, Хмельницький, Руданський, Задніпрянський та Іванівський.
У регіонах України, які раніше належали Речі Посполитій, можна зустріти прізвища, що мають закінчення -чук, -ук, -ак та -юк. Цікаво, що вони походять від імен, які діти отримували під час обряду хрещення. У перелік потрапили: Ткачук, Контратюк, Гаврилюк, Левчук, Василюк, Погребняк і Попільнюк.
Прізвища, у яких грецьке та турецьке походження
- Чимало українських прізвищ мають коріння зі Стародавньої Греції. Зокрема, Балабан, Варсамас, Бузовчу (Бузовчук) та Каракоз.
- Здебільшого прізвища грецького походження утворювалися від назв населених пунктів – Шамлі та Мангуш, і від слів – Балабан ("величезний").
- Відомо також, що деякі родові імена – турецького походження. Наприклад, Чаус і Чавс раніше отримували люди, які служили султану.
- Родове ім'я Янчаренко пов'язане з турецьким військом – яничарами, а Арнаут давали християнам, які працювали сторожами.