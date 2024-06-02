Серед них є відомі: українські прізвища, які мають польське походження

В Україні є багато прізвищ, які мають польське походження. Найчастіше їх можна почути на тих територіях, які колись були під владою Речі Посполитої.

Польські родові імена доволі легко розпізнати, оскільки вони мають закінчення -ський або -цький. До прикладу, Галицький, Вишневський, Ковалевський, Валевський і Потоцький.

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Список прізвищ польського походження

Спершу наведені прізвища належали польським аристократам, а через деякий час поширилися територією України. Згодом почали з'являтися й інші родові імена, які утворилися з прізвиськ: Вербицький, Левицький, Артемівський, Хмельницький, Руданський, Задніпрянський та Іванівський.

У регіонах України, які раніше належали Речі Посполитій, можна зустріти прізвища, що мають закінчення -чук, -ук, -ак та -юк. Цікаво, що вони походять від імен, які діти отримували під час обряду хрещення. У перелік потрапили: Ткачук, Контратюк, Гаврилюк, Левчук, Василюк, Погребняк і Попільнюк.

Прізвища, які мають польське коріння / Фото Pixabay

Прізвища, у яких грецьке та турецьке походження