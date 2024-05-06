Так, існують прізвища, які давали українцям за їхній високий соціальний статус. LifeStyle 24 детальніше розповість про родові імена, які означають приналежність до представників влади.

Не пропустіть 6 українських прізвищ, які давали гарним та добрим людям

Добірка прізвищ, які належали урядовцям

Більшість родових імен давалися за соціальним статусом та посадою, яку люди обіймали. До таких прізвищ належать: Війт, Войт, Войтенко. Їх носили старшини Гетьманщини, православного духовенства, Київського купецтва та Київського міщанства.

Також урядовці мали прізвища похідні від слова "писар" – Писар, Писаренко, Писарчук.

Водночас людина з прізвищем Старостенко або Старостюк теж була представником верхівки влади. Ці родові імена походять від слова "староста".

Список прізвищ людей, які не мали гарної репутації

Перша згадка про ці родові імена датується 18 століттям. Так, є окрема група прізвищ тих громадян, які не мали гарної репутації серед інших людей.

Дейнека;

Левенець;

Гайдамака;

Бродимир;

Сидаль;

Нестійло;

Нестримний;

Товченко;

Сердюк.

Прізвища, які вказують на заможний рід

Родове ім'я Дука означає "заможний козак", "багата людина". Це прізвище належить 1825 людям. Здебільшого вони проживають у Києві, селі Дубровиця, Львівської області, та Запоріжжі.

У давнину прізвище Дідич носили спадкоємці маєтку чи князівства. Такі багатства їм передавали діди, тому так і утворилося це родове ім'я. В Україні воно налічує 1007 носіїв. Його можна зустріти у західних регіонах, зокрема у Львові, селі Монастирець, Львівської області та селі Стрільче, Івано-Франківської області.

Прізвище Кармазін походить від назви дорогої тканини, яку колись могли собі дозволити лише багачі. До того ж так раніше називалася козацька старшина. Наразі це родове ім'я носить 1231 людина. Найпоширеніше воно у Дніпрі, Києві та у місті Мена, Чернігівської області.