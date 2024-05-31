Незвичайно звучать: перелік українських прізвищ, які мають грецьке коріння

31 травня 2024, 11:14
Читать новость на русском

Джерело:

ТСН

Ні для кого не секрет, що багато українських прізвищ прийшли до нас з різних країн. Частина, зокрема, зі Стародавньої Греції. Деякі з них утворилися від назв міст або сіл.

Грецькі родові імена доволі незвичайно звучать для України. Деякі прізвища трохи змінилися, адже до них додали суфікси. Наприклад, Бузовчу – Бузовчук. 

Теж цікаво 3 українські прізвища, які захищають від зла та негативу: перегляньте список

Які прізвища мають грецьке походження

Серед прізвищ, які мають грецьке коріння, є такі: Варсамас, Габіда, Імерелі, Мармур, Ялу, Яцько, Каракоз, Балабан, Узун та Темір.

Деякі родові імена утворилися від певних слів. Зокрема, Ахбаш перекладається як "світловолосий", Балабан – "величезний", Волониць – "в'язальна спиця", Кіор – "сліпий", Куркчі – "хутряний". Два грецькі прізвища, Мангуш та Шамлі, походять від назв населених пунктів. 

Звідки походять українські прізвища / Фото Freepik

Єврейське та невідоме походження прізвищ 

  • У давні часи на території України (особливо Правобережної) мешкало чимало євреїв, тому через це утворилися деякі родові імена.
  • У список прізвищ, які мають єврейське походження, потрапили такі: Зельман, Атлас, Ребман, Габінет та Шайгець.
  • Походження деяких українських прізвищ досі невідоме. Однак можна помітити, що вони мають однакові закінчення. 
  • Серед таємничих родових імен є Бацман, Сурман, Отвер, Хавер, Дахно та Сахно. Перше, до речі, з данської мови перекладається як "човняр", а от два останні найчастіше зустрічаються на Київщині. 

Автор: Марія Примич