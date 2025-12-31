І коли слова важко підібрати, то в пригоді стають яскраві листівки. З нагоди наближення свята 24 Канал підготував красиві картинки-привітання з прийдешнім Новим роком. Ці святкові листівки миттєво піднімуть настрій і створять новорічну атмосферу у вашому месенджері.

Збережіть собі ці картинки заздалегідь, щоб потім не витрачати час. Надішліть їх своїм рідним, друзям, близьким, колегам і знайомим у Новий рік.

Привітання з прийдешнім Новим роком 2026: картинки й листівки



Привітання з прийдешнім Новим роком 2026 / Колаж LifeStyle24

У час, коли ми загадуємо різдвяні бажання і віримо в диво, маємо шанс створити його власноруч. Напередодні Різдва та Нового року Анастасія Зазуляк разом із редакцією LifeStyle 24 збирають кошти на бус VW T5 для 160 ОМБр. Ті, хто задонатить 200 грн і більше, автоматично стають учасниками нового iPhone 16 256GB.



А від редакції LifeStyle 24 за будь-який донат розіграємо квитки на виставу у театрі Заньковецької. Переможець сам зможе обрати дату і виставу, а також побуває на екскурсії за лаштунками. Донатьте на банку та подаруйте світлий вечір собі або рідним!



https://send.monobank.ua/jar/4XKR176NnP

Привітання з прийдешнім Новим роком 2026 / Колаж LifeStyle24

