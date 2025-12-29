24 Канал підготував для вас добірку найтепліших привітань з Новим роком у картинках, прозі й віршах. Саме вони допоможуть зігріти серця ваших близьких, друзів та колег у ці святкові дні.

Новий рік 2026: привітання у картинках, прозі й віршах

З Новим роком! Хай нові ідеї, проєкти та перспективи принесуть багато радості та натхнення! Хай родинне тепло створить затишну та приємну атмосферу, хай трапляються справжні дива та неочікувані сюрпризи! Теплоти бажаю та краси, грандіозних планів на майбутнє та щедрих дарів від Всесвіту!

***

З Новим роком! Нехай він принесе вам усе найкраще, що тільки можливо. Бажаю щасливих днів, спокійних ночей, гарного настрою та міцного здоров'я. Також бажаю успіху у роботі, гармонії в родині, взаєморозуміння з друзями та достатку в домі. Нехай попереду на вас чекають лише позитивні зміни, приємні події та радісні новини. І нехай ваше життя буде наповнене справжнім щастям!

Привітання з Новим роком 2026 / Колаж LifeStyle24

***

Новий рік іде до хати,

Тож спішу вас привітати:

Побажати щастя й долі,

Статків добрих і доволі

Радощів, любові, сміху,

І дарунків – повні міхи,

Ні дня в році не хворіти

Та успішно багатіти!

***

Хай прийдешній новий рік

Несе щастя на поріг.

Хай здійсняє ваші мрії

І буде довгим у вас вік!

Будьте всміхнені, веселі,

Бережіть свою оселю.

Про сім'ю свою турбуйтесь

Та ніколи не сумуйте!

Благ, фінансів вашій хаті,

Щоб завжди були багаті.

Щоб увесь наступний рік

З щастям жили бік о бік!

Привітання з Новим роком 2026 / Колаж LifeStyle24

У час, коли ми загадуємо різдвяні бажання і віримо в диво, маємо шанс створити його власноруч. Напередодні Різдва та Нового року Анастасія Зазуляк разом із редакцією LifeStyle 24 збирають кошти на бус VW T5 для 160 ОМБр. Ті, хто задонатить 200 грн і більше, автоматично стають учасниками нового iPhone 16 256GB.



А від редакції LifeStyle 24 за будь-який донат розіграємо квитки на виставу у театрі Заньковецької. Переможець сам зможе обрати дату і виставу, а також побуває на екскурсії за лаштунками. Донатьте на банку та подаруйте світлий вечір собі або рідним!



https://send.monobank.ua/jar/4XKR176NnP

***

Ось і настає Новий рік, вже стукає в двері! Нехай він принесе із собою тільки радість, здоров'я, щастя та добрі новини! А всі негаразди, хвороби та сум залишімо позаду, не будемо брати у рік новий. І нехай неодмінно всі мрії збудуться! з Новим роком!

***

Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб він відкрив перед вами нові можливості та перспективи. Нехай у вашому житті буде більше світлих днів, ніж похмурих, більше перемог, ніж поразок. Бажаю міцного здоров'я, душевної рівноваги, фінансового достатку та родинного добробуту. Також бажаю вам цікавих знайомств, корисних зв'язків, приємних подорожей та незабутніх вражень. І нехай кожен місяць приносить щось гарне та особливе!

Привітання з Новим роком 2026 / Колаж LifeStyle24

***

Новий рік чарує дивом

Білосніжним і красивим,

Щастя в пазусі несе,

Щоб було у вас усе:

Настрій, радість і надія

На Нового чародія.

Зустрічайте гостя в хату,

У хороми і палати,

Снігом, віхоли шатром,

З подарунками й добром!

***

Новий рік вже нас вітає,

Щастя нам він обіцяє.

Хай же буде гарним рік,

Рідних, щоб усіх зберіг!

Хай здійсняються дива,

Та життя буде прекрасним.

У кожний дім прийде любов,

Розуміння, спокій, щастя!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.