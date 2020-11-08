День ангела Дмитра: щирі привітання у прозі та віршах
8 листопада відзначають іменини Дмитра. День ангела Дмитра або іменини – це день, коли прийнято вітати усіх хлопців, які носять це ім'я. Привітання з Днем Дмитра у прозі та віршах – далі в матеріалі.
Дмитро – одне з найпопулярніших імен в Україні, тому у кожного точно є знайомі, друзі чи родичі з таким ім'ям. Не забудьте в цей день привітати! А щоб ваші слова не були банальними та простими – ми зібрали щирі привітання у прозі та віршах.
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Привітання з Днем ангела Дмитра у прозі
Дмитро, зі святом! Бажаю тобі всіляких благ і нових відчуттів. Прекрасного самопочуття і досягнення будь-яких цілей. Будь здоровий, красивий, успішний, налаштований на позитив і завжди з відкритою душею! Добра тобі і всіляких задоволень!
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Сьогодні твій День Ангела – уважного небесного покровителя. Його не можна побачити на власні очі, але можна зрозуміти з тих життєвих змін, які, як нам здається, відбулися зовсім випадково. Воля випадку завжди в руках ангела і я тобі бажаю щиро вірити в його силу і твердо, впевнено йти по життю, пам’ятаючи про його опіку.
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Прийміть щирі вітання з Днем Ангела. Нехай Ангел Охоронець ніколи не відступає від вас і дарує відкритість і красу вашій душі, мудрість і терпіння – серцю, щирість та чистоту вашій вірі.
Привітання Дмитра з іменинами у прозі українською мовою
Дорогий мій друг і вірний товариш, ти сьогодні святкуєш свої іменини, мені дуже шкода, що я перебуваю так далеко від тебе і не зможу обійняти тебе особисто і привітати з Днем Ангела. Але я подумки з тобою і бажаю тобі світлої життєвої дороги і щастя без кінця.
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У День Ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання і успіх.
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Вітаю тебе з днем Ангела і бажаю, щоб його молитвами влаштувалися всі справи твої, і ти знайшла б спокій і тут, і в майбутньому житті. Нехай сам Господь Бог береже тебе на многії і благії літа. Ще раз зі святом!
Красиві привітання з Днем ангела Дмитра у прозі
Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і в хвилини радості і в хвилини смутку, любові і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме.
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У цей день ти справляєш не свій день народження, а день народження свого ангела. Я хочу привітати його з цією датою. Я не знаю, скільки йому століть, але саме сьогодні він найкрасивіший і найпрекрасніший. Ну а тобі я хочу побажати, щоб ви ніколи не розлучалися, щоб твій ангел завжди знаходився за спиною, оберігаючи від усіх бід і напастей. Я бажаю тобі доброго і вірного помічника, який вкриє тебе від будь-якої негоди своїм крилом!
Привітання з Днем ангела Дмитра у віршах
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Дмитра,
Прийми привітання!
***
В День Ангела, Дмитро, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Мій коханий, серце моє,
Як ти щасливий – щасливі ми обоє,
Як ти сумний – то й я не засміюся,
За тебе, кожен вечір я молюся:
Хай Господь Бог тебе з небес благословляє,
Шле добру долю, та у всьому помагає,
А ангел-покровитель запалить твою зорю,
З Днем Ангела Дмитра, я тебе люблю!
Щирі привітання з Днем ангела Дмитра у віршах
У кожного є ангел хоронитель,
Що пише книгу нашого життя,
А ще є в небі ангел покровитель,
Що молиться про твоє майбуття.
Він був колись людиною, як ми із вами,
І серед людей, таких як ми із вами жив,
Лиш Бога він любив найбільше,
І лиш йому він вірою служив.
Бери із нього приклад та старайся,
Прожити з вірою усе своє життя,
Щоби колись Господь враз міг тебе обняти,
Й сказать таке: Дмитро, ти моє дитя!
***
День Ангелів в році є дуже багато,
Та ось День Діми сьогодні прийшов,
Бажаю зла тобі не знати,
Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.
***
Твоє ім’я Дмитро – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
***
Ти Дмитро у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо – ти такий!
Тебе Дмитро ми всі вітаєм,
З днем народження твоїм,
І тобі одне бажаєм -
Будь завжди ти золотим!
***
Цей келих із надійних рук
Прийми і випий за твоє міцне здоров’я.
Ми всі, друзяко, як один,
В ознаку твоїх іменин
Тебе вітаємо із щирою любов’ю.
Бажаєм ми тобі, Дмитро,
Щоб ти не їздив у метро,
А за кермом свого авто долав дорогу,
Щоб доля у твоїх руках
Засяяла, мов синій птах,
І всі діла твої вінчала перемога!
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