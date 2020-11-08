8 листопада – день пам'яті святого великомученика Димитра Солунського. У цей день святкують День Ангела всі чоловіки, які носять ім'я Дмитро. Цього дня варто привітати з іменинами близьких та друзів. Зробити це свято ще кращим допоможуть святкові листівки-привітання.

Редакція LifeStyle 24 зібрала для вас добірку картинок, щоб ви змогли привітати рідних та близьких з цим чудовим святом. Вітаємо усіх чоловіків, які носять ім'я Дмитро з їхнім чудовим святом! Зичимо їм здоров'я, благополуччя, радісних днів та щасливих моментів.

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Картинки з Днем Ангела Дмитра



Картинки з Днем Ангела Дмитра



Картинки з іменинами



Іменини Дмитра



Листівки з Днем Ангела Дмитра



Картинки з іменинами



Листівки з іменинами



День Ангела Дмитра 2020



Картинки з Днем Ангела Дмитра



Іменини Дмитра



Листівки з Днем Ангела Дмитра