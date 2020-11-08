8 ноября отмечают именины Дмитрия. День ангела Дмитрия или именины – это день, когда принято поздравлять всех парней, которые носят это имя. Поздравления с Днем Дмитрия в прозе и стихах – далее в материале.

Дмитрий – одно из самых популярных имен в Украине, поэтому у каждого точно есть знакомые, друзья или родственники с таким именем. Не забудьте их в этот день поздравить! А чтобы ваши слова не были банальными и простыми – мы собрали искренние поздравления в прозе и стихах.

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Поздравления с Днем ангела Дмитрия в прозе

Дмитрий, с праздником! Желаю тебе всяческих благ и новых ощущений. Прекрасного самочувствия и достижения любых целей. Будь здоров, красив, успешен, настроен на позитив и всегда с открытой душой! Добра тебе и всевозможных удовольствий!

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Сегодня твой День Ангела – внимательного небесного покровителя. Его нельзя увидеть воочию, но можно понять из тех жизненных изменений, которые, как нам кажется, произошли совершенно случайно. Воля случая всегда в руках ангела и я тебе желаю искренне верить в его силу и твердо, уверенно идти по жизни, помня о его опеке.

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Примите искренние поздравления с Днем Ангела. Пусть Ангел Хранитель никогда не отступает от вас и дарит открытость и красоту вашей душе, мудрость и терпение – сердцу, искренность и чистоту вашей вере.



Поздравление Дмитрия с именинами в прозе

Дорогой мой друг и верный товарищ, ты сегодня празднуешь свои именины, мне очень жаль, что я нахожусь так далеко от тебя и не смогу обнять тебя лично и поздравить с Днем Ангела. Но я мысленно с тобой и желаю тебе светлой жизненной дороги и счастья без конца.

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В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.

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Поздравляю тебя с днем Ангела и желаю, чтобы его молитвами устроились дела твои и ты нашел бы покой и здесь, и в будущей жизни. Пусть сам Господь Бог хранит тебя на многие и благие лета. Еще раз с праздником!



Красивые поздравления с Днем ангела Дмитрию в прозе

Поздравляю с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом и в минуты радости и в минуты печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачеш – обрадует, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться.

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В этот день ты отмечаешь не свой день рождения, а день рождения своего ангела. Я хочу поздравить его с этой датой. Я не знаю, сколько ему веков, но именно сегодня он самый красивый и самый прекрасный. Ну а тебе я хочу пожелать, чтобы вы никогда не расставались, чтобы твой ангел всегда находился за спиной, оберегая от всех бед и напастей. Я желаю тебе доброго и верного помощника, который укроет тебя от любого ненастья своим крылом!

Поздравления с Днем ангела Дмитрия в стихах

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Дмитра,

Прийми привітання!

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В День Ангела, Дмитро, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

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