День свадьбы – один из важнейших праздников, ведь в этот день создается новая семья. В этот день в свадебных пожеланиях принято желать семейного счастья, благополучия и долгой и счастливой жизни вместе. А чтобы не звучать банально – мы подготовили для вас искренние поздравления на свадьбу в прозе и в стихах.

Красиво поздравить молодоженов с днем свадьбы – почти искусство, так как поздравления должны не только быть искренними и душевными, а еще и интересными, такими, чтобы вас слушали до конца!

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Существует множество способов интересно поздравить молодоженов, но есть главный совет – подготовьтесь, лучше если вы запишите свое поздравление на бумаге. Не бойтесь, что вам придется его читать. Это гораздо лучше, чем потом путаться в словах! Мы собрали для вас искренние поздравления на свадьбу для молодоженов, но попробуйте к своему поздравлению добавить что-то личное – историю из жизни или ваше знакомство с парой.

Поздравления на свадьбу в прозе

Дорогие молодожены! Поздравляем вас с днем свадьбы и желаем огромной дружбы в отношениях, ведь только дружба и понимание делают любовь более прочной. Пусть ваша свадьба станет первым шагом в светлое большое будущее, в котором ваша семья будет настоящим образцом для подражания.

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Милые молодожены, поздравляю от души с днем вашей свадьбы. Я вам хочу пожелать счастливых рассветов и романтических вечеров, радостных дней и страстных ночей, верной любви и благополучия, вечного понимания и крепкого здоровья.



Поздравления на свадьбу в прозе на русском языке

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Замечательных молодоженов поздравляю сегодня с днем свадьбы! Желаю вам, голубки, поменьше ругаться и побольше целоваться, всегда понимать друг друга, уважать и ценить, совместно строить свое счастье и благополучие, не обращая внимания на погодные условия за окном и в мире. Крепкой вам любви и большого достатка.

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Милые голубки, дорогие молодожены, от всего сердца поздравляю с днем бракосочетания, с рождением совместной любви и крепкой семьи. Пусть ваши отношения будут крепкими и искренними, пусть в семье царит понимание и счастье, пусть совместный путь будет светлым и счастливым, пусть ваша чаша будет полна изобилием и радостью.

Пусть сегодня вам будет горько, а в другие дни совместной жизни — безумно сладко и хорошо.

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Молодоженам пожелаю прожить всю жизнь, не зная бед и горя, крепко любить друг друга и всегда поддерживать, радоваться жизни и вместе стремиться к достижению целей. Пусть семейный очаг горит долго и ярко, и никакие ветры и стужи не дадут ему угаснуть. Будьте самой счастливой парой, горько!

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Этот прекрасный день вы запомните на всю жизнь. Сегодня вы создали еще одну ячейку общества, новую семью! С этим и поздравляем! Желаем сохранить кольца на долгие годы. Огромной любви вам и искреннего счастья. Пусть в вашем доме обязательно звенит детский смех. Цените и берегите каждый свою половинку, станьте для нее опорой и поддержкой. Уважайте друг друга, помогайте. Пусть нежные чувства и страсть переполняют семейную жизнь! Горько!



Красивые поздравления на свадьбу для молодоженов

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Милые, счастливые и любимые, дорогие молодожены, от души вас поздравляю и хочу вам пожелать жить вместе больше века в счастье и любви, быть друг для друга незаменимыми людьми и зажигать в душе огни.

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Любовь и семья значат в жизни человека очень много. Чтобы суметь пронести через года свои теплые чувства друг к другу, вы должны научиться слышать друг друга без слов. Я желаю вам, чтобы даже за километры друг от друга вы слышали о чем думает ваша вторая половина.

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Дорогие молодожены! От всего сердца поздравляю вас со вступлением в законный брак и созданием семьи! Дружба и любовь – самые прекрасные чувства в человеческой жизни. Пусть ваша любовь будет такой же долгой, как ваша жизнь! Живите в любви, счастье и радости, пусть у вас будут здоровые и жизнерадостные дети, и будьте верной опорой вашим отцам и матерям. В добрый час, дорогие! Горько!

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Хочется пожелать не только долгих семейных лет жизни, но терпения и умения построить тот корабль, который сможет выдержать в течение них любой шторм.

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Говорят, что богатство – это в первую очередь здоровье, во-вторых, хорошая жена, в третьих, дети! Поэтому желаю жениху быть богатым – обладать недюжинным здоровьем, беречь свою красавицу-невесту, которую он сегодня взял в жены, родить здоровых детей, с которыми жизнь станет вдвойне счастливей! За жениха и невесту, горько!



Свадебные поздравления на русском языке в прозе

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Вот и настиг вас влюбленный Амур. Думали – не догонит? Ан нет! Ведь идти вдвоем по жизни гораздо интереснее, чем в одиночку. Рад за вас, друзья! Огромного семейного счастья!

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Пусть судьба всегда будет к вам благосклонной. Будьте всегда счастливы, любимы и желанны. Пусть добрый ангел оберегает ваше семейное гнездышко от всех бед и неудач. Мы молодым от всей души желаем счастья, удачи, мира и благополучия. Пусть лебединая верность всегда будет с вами.

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С этого дня желаем идти, держась за руки. Слушать и слышать друг друга. Быть заодно и стать единым целым. И помнить, что любовь – это теорема, которую нужно доказывать каждый день. Детишек вам – ровно столько, сколько вы захотите, дом – полную чашу ... и немного больше. Будьте здоровы и будьте вместе. Поздравляем молодоженов!

Поздравления на свадьбу в стихах

Щастя вам бажаєм, молодята,

І кохання – цілий океан,

Щоб добра нажили ви багато

Та по дітях виконали план.

Щоб своє гніздечко будували

І любились, наче голуби,

Щоб подружні ваші дні минали

Без печалі, смутку та журби.

Хай над вами буде небо ясним

І сіяє сонечко завжди,

Щоб життя у вас було прекрасним

Без розчарування та біди.

Щоб не стрілись негаразди жодні;

Пам’ятайте: з вами сам Ісус,

Із небес спустився він сьогодні,

Щоб благословити ваш союз.

Віримо, що в злагоді та мирі

До кінця пройдете спільний шлях

Й почуття палкі, взаємні й щирі

Пронесете у своїх серцях!

***

Засвітися спільна доле

Ясною зорею.

Йдіть щасливі молодята

Все життя за нею.

Квітне мила наречена,

Як калина в лузі.

Мужній соколе навіки

Вірний будь подрузі.

Хай ростуть у вас синочки

Міцні як дубочки,

І як мальви хай на втіху

Виростають дочки.

Будьте працею багаті,

І любов’ю щирі.

Проживіть життя прекрасне

В радості і мирі!

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***

Хай заходить щастя в хату

і добра буде багато,

хай в родині сліз не буде,

хай шанують вас усюди.

Хай сонце вам щиро сміється,

хай у житті все вдається,

хай доля зачарує вам світ

здоров’ям, щастям і натхненням,

щоб ви прожили многа літ

під Божим і людським благословенням.



Искренние поздравления на свадьбу в стихах

***

Добра і радості бажаєм,

здоров’я вам на всі літа,

хай сонце весело вам сяє

і квітне в серці доброта.

Хай світять вам життєві далі,

хай обминає вас журба.

Бажаєм вам на видноколі

блаженства, миру і добра.

***

Хай друзі вірні з вами будуть,

а доля збереже вас від горя і біди.

Щоб в мирному небі вам сонце всміхалось,

щоб всі ваші мрії і плани збувались,

щоб в своїй оселі були ви щасливі

і в добрім здоров’ї весь вік свій прожили.

Нехай Бог вам допомагає

і в важкі хвилини не покидає.

***

Сердечно вітаємо вас, молодята,

З щасливим шлюбом, веселим святом;

Щоб вам довіку в добрі купатись,

Кохати вірно, не розлучатись.

Щоб вечорами не сумували,

В нових колисках дітей гойдали,

Щоб вас втішали сини і дочки

І в хорі лунали їх голосочки.

Щоб горе й невдачі вас обминали,

А друзі та рідні не забували;

Щоб із завзяттям ви все робили,

Жили сто років і не старіли.

Щоб вами пишалась велика родина,

Життя ваше спільне цвіло, як калина,

Щоб все, що бажаєте, в хаті ви мали,

На золотому весіллі гуляли!

***

На весільнім рушнику

Стоїте ви нині,

Ще сьогодні вільні ви -

Завтра вже – родина.

Хай міцна буде сім’я,

Хай цвіте кохання,

Тільки пісня солов’я

Хай вас будить зрання.

***

Весільний марш для вас заграли,

На рушничок щастя обоє ви стали,

Будьте щасливі в подружнім житті,

Багаті, вродливі, завжди молоді.

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***

Під дзвони весільні в цей радісний час

Від щирого серця вітаємо Вас!

Ми хочемо Вам усіх благ побажати,

Щоб Ви були дружні, успішні, багаті!



Короткие свадебные поздравления на украинском языке

***

День єдиний у житті

Лиш такий буває,

Вас із створенням сім’ї

Наш народ вітає,

Як у небі голуби

Наші наречені,

Вам з роси, і вам з води

Побажаєм нині.

***

Достаток, щастя і кохання

Хай будуть поруч повсякчас;

Нарешті справдилось бажання,

Яке повік з’єднало вас.

***

В одне злилися ви серцями

І стали вдвох на рушничок;

І ми бажаєм вам з роками

Гарненьких, милих діточок.

***

Бажаємо вам любові,

але не такої, як сонце,

бо воно заходить;

не такої, як вітер,

бо він гуляє;

а такої як небо,

бо воно безкрає.



Красивые поздравления на свадьбу в стихах на украинском языке