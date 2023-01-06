Також заведено у ці святкові дні вітати один одного за допомогою колядок й бажати миру, здоров'я та добробуту. 24 канал зібрав найкращі привітання у прозі та віршах зі Святвечором.

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Привітання зі Святим вечором у віршах

Із запахом узвару та куті,

Святвечір тихо входить до оселі.

Промінчики Різдвяної зорі,

Горять іскристі, золоті, веселі.

Народження Спасителя людей

Зоря яскрава з радістю віщує.

Прийшло величне свято до дверей,

Відкрийте, люди – кожен хай святкує!

Дванадцять страв, на покуті хлібець,

Зібралась за столом вже вся родина,

Подякувати за все, що дав Господь,

Благати, щоб в мирі квітла Україна!

***

Під обрусом – сіно,

На обрусі – свічка,

На всю хату пахне

Свіжа паляничка.

На втіху дорослим,

На радість малечі

Йде до нас у гості

Святий добрий вечір!

***

Звідусіль звучать колядки,

На порозі вже Різдво,

Миру я тобі бажаю,

Щастя хай несе воно.

Хай Святий прекрасний Вечір

Збере навколо всю рідню,

Радість, благодать й достаток

Хай в сім’ю увійдуть твою!

***

Відчиняйте двері до оселі,

вже Різдво ступає на поріг.

Знак добра, Господньої любові

у світлі Вифлеємської зорі!

Хай це свято прийде в кожну хату,

й в кожнім серці свій залишить слід

будьте щирі, дужі й багаті

щастя вам і довгих многогих літ!

Христос рождається!

Привітання у віршах та прозі зі Святвечером / Фото з відкритих джерел

Святий вечір на поріг –

світлого Різдва для всіх!

Хай до вас він завітає,

з тим, що серце забажає!

Хай рікою щастя ллється,

хай добро в сім’ї ведеться!

Хай між вами згода буде,

Хай Ісус вас не забуде!

***

Вечір вже Cвятий нагрянув,

Спалахнула на небі зірка,

Я бажаю добра і щастя

Щоб не було ніколи гірко.

Нехай чудесний Святий вечір

Будинок огорне добром,

І надія загориться

В душах праведним теплом.

***

Зірочка різдвяна палає,

Святвечір народ зустрічає,

Нехай Господь щирою рукою

Наділе вас долею легкою,

Бажаю віри й терпіння

Та Божого благословіння.

***

Різдвяна нічка – незрівнянна:

Христос родився на землі!

Хай буде свято це щасливим,

хай сяє зіронька в імлі!

І лине променем сріблястим

на щастя-долю у ваш дім,

надія й віра і все краще

хай будуть оберегом в нім!

Вітаю з Різдвом Христовим!

Святий вечір 2023 - привітання у віршах та прозі / Фото "РадіоТрек"

Привітання зі Святвечором у прозі

Нехай Святий вечір принесе у ваш дім добро, любов, щастя та надію. Я бажаю вам миру та світла, щоб ваше життя ніколи не було затьмарене смутком. Бажаю, щоб ваше здоров’я було міцним, сім’я – щасливою, а справи – успішними. Христос рождається!

***

В Різдвяний Святвечір я бажаю мира і добра, душевного спокою і тепла, чуйного серця й щирої любові, веселого свята і щастя, небесної благодаті й доброї надії.

***

Бажаю, щоб цей особливий вечір напередодні Різдва приніс мир і спокій вашому серцю, наповнив дім радістю й затишком, подарував здоров'я і Божу благодать. Нехай клопоти залишаться осторонь, поступившись дорогою важливим і безцінним речам.

***

В Різдвяний Святвечір бажаю всім відкрити серця, і насолодитися близькістю рідних людей. Нехай яскрава зоря надії й любові горить над вашим домом. А в душі завжди знайдеться місце для прощення. Затишку вам, добра і Божого Благословення.

Святий вечір в Україні – привітання у прозі та віршах / Фото з відкритих джерел

У Святвечір від щирого серця бажаю, щоб збулися всі добрі надії й світлі мрії, щоб чудове свято подарувало велику радість, щоб для щасливого життя не було ніяких перешкод. Здоров'я і миру, достатку і віри, краси душі та взаємної любові!

***

Нехай Різдвяний святвечір принесе в ваш будинок особливий дух свята, добра, любові й щастя. Я бажаю вам миру і світла. Нехай ваше життя ніколи не буде затьмарене сумом і похмурими днями. Бажаю, щоб ваше здоров'я було міцним, сім'ї – щасливими, а справи – успішними. Зі Святвечором!

***

Нехай Святвечір буде сповнений добра, радості та гармонії! Нехай Господь благословить всю твою сім'ю і близьких тобі людей, а яскрава зоря на небі вкаже вірний шлях! Бажаю тобі миру в душі та добробуту у всьому в це світле свято!

***

Сьогодні світлий день і добрий. Бажаю, щоб Божа Благодать у цей день накрила кожну голову, щоб в душі запанував спокій і радість. Хочу побажати вам бути доброчесними та на заміну отримувати чесноти. Зі Святвечором!