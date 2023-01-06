Также принято в эти праздничные дни поздравлять друг друга с помощью колядок и желать мира, здоровья и благополучия. 24 канал собрал лучшие поздравления в прозе и стихах со Святым вечером.
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Поздравления со Святым вечером в стихах
Накануне Рождества
Мы сочельник отмечаем,
Счастья, радости, добра
Близким всем своим желаем!
Пусть сбываются мечты,
В жизни будет пусть все гладко,
Будет больше пусть любви,
Чтоб жилось вам очень сладко!
***
Отовсюду звучат колядки,
На пороге уже Рождество,
Мира я тебе желаю,
Счастье да несет оно.
Пусть Святой прекрасный вечер
Соберет вокруг всю родню,
Радость, благодать и достаток
Пусть в семью войдут твои!
***
Открывайте дверь в дом,
уже Рождество вступает на порог.
Знак добра, любви Господней
в свете Вифлеемской звезды!
Пусть этот праздник придет в каждый дом,
и в каждом сердце свой оставит след
будьте искренни, сильны и богаты
счастья вам и долгих многолетних лет!
Христос рождается!
Поздравления в стихах и прозе со Святейшим вечером / Фото из открытых источников
Святой вечер на порог
светлого Рождества для всех!
Пусть к вам он придет,
с тем, что сердце пожелает!
Пусть рекой счастье льется,
пусть добро в семье ведется!
Пусть между вами согласие будет,
Пусть Иисус вас не забудет!
***
Вечер уже Cвятой нагрянул,
Вспыхнула на небе звезда,
Я желаю добра и счастья
Чтобы никогда не было горько.
Пусть чудесный Святой вечер
Дом окутает добром,
И надежда загорится
В душах праведным теплом.
***
Рождественская звездочка пылает,
Святой вечер народ встречает,
Пусть Господь искренней рукой
Наделите вас уделом легким,
Желаю веры и терпения
Но Божьего благословения.
***
Рождественская ночь – несравнимая:
Христос родился на земле!
Да будет праздник этот счастливым,
пусть сияет звездочка во мгле!
И несется лучом серебристым
к счастью-судьбе в ваш дом,
надежда и вера и все лучше
да будут оберегом в нем!
Поздравляю с Рождеством!
Святой вечер 2023 - поздравления в стихах и прозе / Фото "РадиоТрек"
Поздравления со Святым вечером в прозе
Пусть Святой вечер принесет в ваш дом добро, любовь, счастье и надежду. Я желаю вам мира и света, чтобы ваша жизнь никогда не была омрачена печалью. Желаю, чтобы ваше здоровье было крепким, семья – счастливой, а дела – успешными. Христос рождается!
***
В Рождественский Святой вечер я желаю мира и добра, душевного покоя и тепла, чуткого сердца и искренней любви, веселого праздника и счастья, небесной благодати и доброй надежды.
***
Желаю, чтобы этот особый вечер в канун Рождества принес мир и покой вашему сердцу, наполнил дом радостью и уютом, подарил здоровье и благодать Божию. Пусть хлопоты останутся в стороне, уступив дорогу важным и бесценным вещам.
***
В Рождественский Святой вечер желаю всем открыть сердца, и насладиться близостью родных людей. Пусть яркая звезда надежды и любви горит над вашим домом. А в душе всегда найдется место для прощения. Уюта вам, добра и Божьего Благословения.
Святой вечер в Украине – поздравления в прозе и стихах / Фото из открытых источников
В Святой вечер от всего сердца желаю, чтобы сбылись все добрые надежды и светлые мечты, чтобы чудесный праздник подарил великую радость, чтобы для счастливой жизни не было никаких препятствий. Здоровья и мира, изобилия и веры, красоты души и взаимной любви!
***
Пусть Рождественский Святой вечер принесет в ваш дом особый дух праздника, добра, любви и счастья. Я желаю вам мира и света. Пусть ваша жизнь никогда не будет омрачена печалью и пасмурными днями. Желаю, чтобы ваше здоровье было крепким, семьи – счастливыми, а дела – успешными. Со Сочельником!
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Пусть Святой вечер будет полон добра, радости и гармонии! Да благословит Господь всю твою семью и близких тебе людей, а яркая звезда на небе укажет верный путь! Желаю тебе мира в душе и благополучия во всем в этот светлый праздник!
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Сегодня светлый день и хороший. Желаю, чтобы Божья Благодать в этот день накрыла каждую голову, чтобы в душе воцарился покой и радость. Хочу пожелать вам быть добродетельными и взамен получать добродетели. Со Святым вечером!