Также принято в эти праздничные дни поздравлять друг друга с помощью колядок и желать мира, здоровья и благополучия. 24 канал собрал лучшие поздравления в прозе и стихах со Святым вечером.

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Поздравления со Святым вечером в стихах

Накануне Рождества

Мы сочельник отмечаем,

Счастья, радости, добра

Близким всем своим желаем!

Пусть сбываются мечты,

В жизни будет пусть все гладко,

Будет больше пусть любви,

Чтоб жилось вам очень сладко!

***

Отовсюду звучат колядки,

На пороге уже Рождество,

Мира я тебе желаю,

Счастье да несет оно.

Пусть Святой прекрасный вечер

Соберет вокруг всю родню,

Радость, благодать и достаток

Пусть в семью войдут твои!

***

Открывайте дверь в дом,

уже Рождество вступает на порог.

Знак добра, любви Господней

в свете Вифлеемской звезды!

Пусть этот праздник придет в каждый дом,

и в каждом сердце свой оставит след

будьте искренни, сильны и богаты

счастья вам и долгих многолетних лет!

Христос рождается!

Поздравления в стихах и прозе со Святейшим вечером / Фото из открытых источников

Святой вечер на порог

светлого Рождества для всех!

Пусть к вам он придет,

с тем, что сердце пожелает!

Пусть рекой счастье льется,

пусть добро в семье ведется!

Пусть между вами согласие будет,

Пусть Иисус вас не забудет!

***

Вечер уже Cвятой нагрянул,

Вспыхнула на небе звезда,

Я желаю добра и счастья

Чтобы никогда не было горько.

Пусть чудесный Святой вечер

Дом окутает добром,

И надежда загорится

В душах праведным теплом.

***

Рождественская звездочка пылает,

Святой вечер народ встречает,

Пусть Господь искренней рукой

Наделите вас уделом легким,

Желаю веры и терпения

Но Божьего благословения.

***

Рождественская ночь – несравнимая:

Христос родился на земле!

Да будет праздник этот счастливым,

пусть сияет звездочка во мгле!

И несется лучом серебристым

к счастью-судьбе в ваш дом,

надежда и вера и все лучше

да будут оберегом в нем!

Поздравляю с Рождеством!

Святой вечер 2023 - поздравления в стихах и прозе / Фото "РадиоТрек"

Поздравления со Святым вечером в прозе

Пусть Святой вечер принесет в ваш дом добро, любовь, счастье и надежду. Я желаю вам мира и света, чтобы ваша жизнь никогда не была омрачена печалью. Желаю, чтобы ваше здоровье было крепким, семья – счастливой, а дела – успешными. Христос рождается!

***

В Рождественский Святой вечер я желаю мира и добра, душевного покоя и тепла, чуткого сердца и искренней любви, веселого праздника и счастья, небесной благодати и доброй надежды.

***

Желаю, чтобы этот особый вечер в канун Рождества принес мир и покой вашему сердцу, наполнил дом радостью и уютом, подарил здоровье и благодать Божию. Пусть хлопоты останутся в стороне, уступив дорогу важным и бесценным вещам.

***

В Рождественский Святой вечер желаю всем открыть сердца, и насладиться близостью родных людей. Пусть яркая звезда надежды и любви горит над вашим домом. А в душе всегда найдется место для прощения. Уюта вам, добра и Божьего Благословения.

Святой вечер в Украине – поздравления в прозе и стихах / Фото из открытых источников

В Святой вечер от всего сердца желаю, чтобы сбылись все добрые надежды и светлые мечты, чтобы чудесный праздник подарил великую радость, чтобы для счастливой жизни не было никаких препятствий. Здоровья и мира, изобилия и веры, красоты души и взаимной любви!

***

Пусть Рождественский Святой вечер принесет в ваш дом особый дух праздника, добра, любви и счастья. Я желаю вам мира и света. Пусть ваша жизнь никогда не будет омрачена печалью и пасмурными днями. Желаю, чтобы ваше здоровье было крепким, семьи – счастливыми, а дела – успешными. Со Сочельником!

***

Пусть Святой вечер будет полон добра, радости и гармонии! Да благословит Господь всю твою семью и близких тебе людей, а яркая звезда на небе укажет верный путь! Желаю тебе мира в душе и благополучия во всем в этот светлый праздник!

***

Сегодня светлый день и хороший. Желаю, чтобы Божья Благодать в этот день накрыла каждую голову, чтобы в душе воцарился покой и радость. Хочу пожелать вам быть добродетельными и взамен получать добродетели. Со Святым вечером!