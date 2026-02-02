24 Канал підготував гарні привітання зі Стрітенням Господнім у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх рідним і подаруйте чудовий настрій близьким 2 лютого.
Стрітення Господнє 2026: привітання картинки, проза й вірші
У цей день хочеться побажати тільки найсвітлішого. Хай серце вірить в чудеса, які завжди збуваються. Здоров'я, мир і любов ніколи не покидають ваш дім. А удача буде вірним помічником в будь-якій справі.
Вітаю з величним святом – Стрітенням Господнім. У день великих зустрічей, коли зустрічаються Старий і Новий Завіт, старець Симеон з немовлям Ісусом, а зима – з весною, хочу побажати вам віри: у майбутнє, у любов, у торжество справедливості. Віри і надії, що наше життя буде краще, ніж сьогодні!
Зі святом Стрітення Господнього!
Нехай в сім'ї панують любов і світло,
Нехай ще добріше весь світ сьогодні
Буде до вас. Нехай скаже бідам – "ні!".
Нехай Він руку свою простягне –
І душа, як троянда, розквітне.
Будьте до Бога ви сповнені уваги –
І любов навічно до вас прийде.
Стрітення Господнє – урочиста дата,
Не дарма ми всі сьогодні душею так багаті!
Бажаю вам чудесної душевної чистоти,
Нехай волею небесною здійсняться мрії!
У день Стрітення Господнього хочу надіслати добрі побажання любові і яскравого світла надії в житті, блага і добрих позивів серця, поваги і щирих почуттів душі, здоров'я всім близьким і незгасних сил, подяки Всевишньому за послане щастя і добрих молитов за цей світ.
Зі Стрітенням Господнім! Нехай із Вашого життя назавжди підуть холоди, зникнуть злість і нерозуміння, нехай у серці розквітне весна і прожене смуток. Бажаємо, щоб Ваше життя було щасливим і радісним.
У день побаченої днини –
Єднання Бога і Людини.
Хай будуть відчуття погодні,
Огорнуть ласки нас Господні,
Щоб нам вдалося зрозуміти
Старі і нові заповіти.
Хай Стрітенська свіча палає,
Гріховність люду очищає!
Зі Стрітенням Господнім!
Хай Господь дарує
Ніжність і тепло.
Хай панують в домі
Щедрість і добро.
Хай від бід накриє
Янгола крило,
Щоб усе погане
Назавжди пішло.
Надія хай не покидає,
Господь здоров'я добавляє!
