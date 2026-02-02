24 Канал підготував гарні привітання зі Стрітенням Господнім у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх рідним і подаруйте чудовий настрій близьким 2 лютого.

Стрітення Господнє 2026: привітання картинки, проза й вірші

У цей день хочеться побажати тільки найсвітлішого. Хай серце вірить в чудеса, які завжди збуваються. Здоров'я, мир і любов ніколи не покидають ваш дім. А удача буде вірним помічником в будь-якій справі.

***

Вітаю з величним святом – Стрітенням Господнім. У день великих зустрічей, коли зустрічаються Старий і Новий Завіт, старець Симеон з немовлям Ісусом, а зима – з весною, хочу побажати вам віри: у майбутнє, у любов, у торжество справедливості. Віри і надії, що наше життя буде краще, ніж сьогодні!

Привітання зі Стрітенням Господнім 2026 / Колаж LifeStyle24

***

Зі святом Стрітення Господнього!

Нехай в сім'ї панують любов і світло,

Нехай ще добріше весь світ сьогодні

Буде до вас. Нехай скаже бідам – "ні!".

Нехай Він руку свою простягне –

І душа, як троянда, розквітне.

Будьте до Бога ви сповнені уваги –

І любов навічно до вас прийде.

***

Стрітення Господнє – урочиста дата,

Не дарма ми всі сьогодні душею так багаті!

Бажаю вам чудесної душевної чистоти,

Нехай волею небесною здійсняться мрії!

Привітання зі Стрітенням Господнім 2026 / Колаж LifeStyle24

***

У день Стрітення Господнього хочу надіслати добрі побажання любові і яскравого світла надії в житті, блага і добрих позивів серця, поваги і щирих почуттів душі, здоров'я всім близьким і незгасних сил, подяки Всевишньому за послане щастя і добрих молитов за цей світ.

***

Зі Стрітенням Господнім! Нехай із Вашого життя назавжди підуть холоди, зникнуть злість і нерозуміння, нехай у серці розквітне весна і прожене смуток. Бажаємо, щоб Ваше життя було щасливим і радісним.

Привітання зі Стрітенням Господнім 2026 / Колаж LifeStyle24

***

У день побаченої днини –

Єднання Бога і Людини.

Хай будуть відчуття погодні,

Огорнуть ласки нас Господні,

Щоб нам вдалося зрозуміти

Старі і нові заповіти.

Хай Стрітенська свіча палає,

Гріховність люду очищає!

***

Зі Стрітенням Господнім!

Хай Господь дарує

Ніжність і тепло.

Хай панують в домі

Щедрість і добро.

Хай від бід накриє

Янгола крило,

Щоб усе погане

Назавжди пішло.

Надія хай не покидає,

Господь здоров'я добавляє!

Для написання матеріалу використані джерела Поздравок і Побажайко.