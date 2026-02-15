Християни вірять, що щире прохання до святого ніколи не залишається без відповіді. 24 Канал зібрав найсильніші молитви на Стрітення, які варто прочитати 15 лютого лютого.

Дивіться також Що суворо заборонено робити на Стрітення Господнє 2026, щоб не притягнути негатив у життя

Молитви на Стрітення Господнє 2026 за старим стилем

Господи наш Всемилостивий. Як Тебе Діва Марія принесла до храму на уклін, так і ми просимо за дітей наших, дітей Твоїх. Захисти їх від печалей і скорбот, захисти від нечистого і осади в дyшах радість буття. Стань їх надією і опорою в житті і ми, раби грішні, будемо молити за них Тебе і Ангелів, які проповідують Слово Твоє. Амінь.

***

О, премилосердний Боже, Отче, Сине і Святий Душе, що Тобі в Нероздільній Тройці поклоняємось і Тебе славимо! Зглянься милостиво на раба Твого (ім'я) недужого, відпусти йому всі провини його, подай йому зцілення від хвороби, поверни йому здоров'я і сили тілесні, подай йому довге й щасливе життя, земні й духовні Твої блага, щоб він разом з нами приносив подячні молитви Тобі, всещедрому Богу і Творцеві нашому. Амінь.

***

О, Всевишній Господи! Я прошу тебе подарувати мені щастя земне і благо духовне. Молю, почуй мене в цей світлий день, не відрікайся від мене, дай мені сил. Прости мене грішного і відпусти всі гріхи мої, бо каюся я і бажаю стати на шлях істинний, щоб бути ближче до тебе, мій Господь. Молю Тебе, подаруй мені щастя, благополуччя і радість в житті. Во ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Молитва на Стрітення 2026 / Фото Freepik

***

Цариця Небесна, прийми молитви раба Божого (ваше ім'я). Перед тобою, Богоматір, схиляюся і тільки тобі можу свої таємниці відкрити. Тільки тобі, Свята Діва, відомо все, чим живу, чим дихаю і що попросити хочу. Моє серце просить свободи, наповнення, йому важко без щастя і підтримки твоєї. Благаю тебе, висвітли мій шлях до щастя швидкого, яке своїм світлом осяє все моє життя. Не покидай мене, Божа Матір. Я довіку буду славити Ім'я твоє. Амінь.

***

Боже, істинне світло, одвічний подателю і сотворителю світла, влий у серця вірних ясність віковічного сяйва, щоб усі, що зібралися в цьому храмі з запаленими свічками, змогли щасливо дійти до світла Твоєї слави. Через Христа, Господа нашого. Амінь.

***

Всемогутній, вічний Боже, смиренно благаємо Твою велич, щоб, як Твій Єдинородний Син у нашій тілесній природі сьогодні був представлений у храмі, так і ми змогли предстати перед Тобою з чистими серцями. Через Христа, Господа нашого. Амінь.

Для написання матеріалу використані джерела: сайти ПЦУ та CREDO.