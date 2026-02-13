24 Канал підготував щирі привітання з Днем святого Валентина у картинках і своїми словами. Збережіть їх собі заздалегідь та надішліть коханим 14 лютого.

Цікаво Найщиріші привітання з Днем святого Валентина своїми словами для найрідніших

Привітання з Днем святого Валентина для дівчини: картинки й проза для коханої

Улюблена моя дівчинко, моя неповторна красуне, вітаю тебе з днем святого Валентина! У це прекрасне свято любові хочу тобі сказати, що безмежно люблю тебе, дуже з тобою щасливий, ніколи не зустрічав схожу на тебе і в моєму серці ти завжди на першому місці!

***

Вітаю тебе, моя ніжна, моя найкраща, найрідніша і кохана! Нехай кожна мить твого дня буде щасливою і зігрітою добром і любов'ю. Нехай кожна твоя ніч буде спокійною і наповненою яскравими снами. Ніколи не турбуйся і не журися, я завжди буду поруч і завжди укрию тебе від бід. З Днем святого Валентина, моя найкраща дружино у світі!

Привітання з Днем святого Валентина 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Кохана, з Днем святого Валентина! Шалено люблю і бажаю тобі, щоб у тебе було все, про що мрієш. Ніколи не сумуй і більше усміхайся.

***

Крихітко, дякую тобі за радість і турботу, які ти мені даруєш щодня. Моє серце б'ється лише для тебе. Зі святом святого Валентина!

Привітання з Днем святого Валентина 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Дороге моє сонечко, я люблю тебе і хочу привітати з прекрасним днем – днем усіх закоханих. Залишайся такою ж красивою та розумною, але тільки для мене!

***

З Днем святого Валентина, моя кохана. Щасливий бачити і чути тебе завжди. Бажаю, щоб твої очі сяяли, і ти була щаслива зі мною. Люблю тільки тебе!

Привітання з Днем святого Валентина 2026 / Колаж 24 Каналу

***

З Днем святого Валентина, кохана! Нехай зберігає нас надія і нескінченна наша любов. Ціную кожну мить, проведену з тобою. Лише ти можеш подарувати мені щастя.

***

Кохана, у це свято кохання хочу сказати тобі важливі слова. Ти для мене найдорожча жінка у світі, з тобою хоч на край світу. Моя любов до тебе найщиріша. Ціную, люблю і обожнюю.

Для написання матеріалу використані джерела: Побажайко і Поздравок.