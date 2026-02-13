24 Канал подготовил искренние поздравления с Днем святого Валентина в картинках и своими словами. Сохраните их себе заранее и отправьте любимым 14 февраля.

Интересно Самые искренние поздравления с Днем святого Валентина своими словами для родных

Поздравления с Днем святого Валентина для девушки: картинки и проза для любимой

Любимая моя девочка, моя неповторимая красавица, поздравляю тебя с днем святого Валентина! В этот прекрасный праздник любви хочу тебе сказать, что безгранично люблю тебя, очень с тобой счастлив, никогда не встречал похожую на тебя и в моем сердце ты всегда на первом месте!

***

Поздравляю тебя, моя нежная, моя самая лучшая, самая родная и любимая! Пусть каждое мгновение твоего дня будет счастливым и согретым добром и любовью. Пусть каждая твоя ночь будет спокойной и наполненной яркими снами. Никогда не беспокойся и не печалься, я всегда буду рядом и всегда укрою тебя от бед. С Днем святого Валентина, моя самая лучшая жена в мире!

Поздравление с Днем святого Валентина 2026 / Коллаж 24 Канала

***

Любимая, с Днем святого Валентина! Безумно люблю и желаю тебе, чтобы у тебя было все, о чем мечтаешь. Никогда не грусти и больше улыбайся.

***

Крошка, благодарю тебя за радость и заботу, которые ты мне даришь каждый день. Мое сердце бьется только для тебя. С праздником святого Валентина!

Поздравление с Днем святого Валентина 2026 / Коллаж 24 Канала

***

Дорогое мое солнышко, я люблю тебя и хочу поздравить с прекрасным днем – днем всех влюбленных. Оставайся такой же красивой и умной, но только для меня!

***

С Днем святого Валентина, моя любимая. Счастлив видеть и слышать тебя всегда. Желаю, чтобы твои глаза сияли, и ты была счастлива со мной. Люблю только тебя!

Поздравление с Днем святого Валентина 2026 / Коллаж 24 Канала

***

С Днем святого Валентина, любимая! Пусть хранит нас надежда и бесконечная наша любовь. Ценю каждое мгновение, проведенное с тобой. Только ты можешь подарить мне счастье.

***

Любимая, в этот праздник любви хочу сказать тебе важные слова. Ты для меня самая дорогая женщина в мире, с тобой хоть на край света. Моя любовь к тебе самая искренняя. Ценю, люблю и обожаю.

Для написания материала использованы источники: Побажайко и Поздравок.