З нагоди наближення свята 24 Канал підготував красиві привітання з Днем святого Валентина у прозі й картинках. Збережіть їх собі заздалегідь і надішліть найріднішим.

Не пропустіть 100 причин, чому я тебе люблю: найніжніші фрази для коханого чоловіка

День святого Валентина 2026: привітання своїми словами

Вітаю з Днем святого Валентина та бажаю взаємного кохання у житті, нестримної любові до сім'ї, близьких та друзів. Нехай твоє серце жваво б'ється у ритмі щастя. Нехай твої почуття будуть щирими. Нехай твоя душа летить до своєї мрії, а твоя друга половина обов'язково допоможе її здійснити.

***

Вітаю з Днем святого Валентина. Бажаю твоє серце щиро кохало та кохали тебе, щоб твоя любов спроможна була наповнити цей світ дивами та красою. Нехай не буде перешкод та сварок у відносинах з коханою людиною, нехай кожен день проходить з любов'ю до близьких і до самого життя.

Привітання з Днем святого Валентина 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Вітаю із Днем святого Валентина! Бажаю із почуттям закоханості зустрічати кожен день. Бажаю любити своїх близьких, свою другу половинку, свою роботу та діяльність, своє життя та себе. І нехай будь-яка любов завжди буде взаємною!

***

З Днем усіх закоханих! Нехай святий Валентин нагадає про прекрасні, дорогі та єдині половинки. Кохайте і будьте коханими! Взаємності та розуміння!

Привітання з Днем святого Валентина 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Вітаю з Днем святого Валентина і бажаю, щоб кохання завжди жило у твоєму серці, щоб на душі було тепло і радісно, щоб у житті все вдавалося, щоб поряд завжди була потрібна та кохана людина.

***

Бажаю кохання, розуміння, ніжності, романтики. Ніколи не знати, що таке самотність. Щоб завжди були руки, які б гріли, губи, які цілували б і душа, яка любила б. Даруйте кохання і отримуйте. З Днем святого Валентина!

Привітання з Днем святого Валентина 2026 / Колаж 24 Каналу

***

З Днем усіх закоханих! Нехай любов захистить вас своїми міцними й теплими обіймами від усіх негараздів, гіркоти й розчарувань. Нехай кохані люди завжди будуть поруч, ніколи не зраджують, а тримають за руку й допомагають рухатися вперед. Бережіть у собі таке важливе й потрібне почуття, як кохання.

***

Вітаю тебе з Днем Валентина. Цей день створений для того, щоб віддавати і приймати любов, малювати сердечка у листівках і дарувати їх найобожнюванішим. Хай буде багато сердечок у душі, нехай завжди панує любов і дарує найпозитивніші емоції.

Для написання матеріалу використані джерела: Побажайко і Поздравок.