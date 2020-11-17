17 листопада має особливе значення для студентів усього світу. Це свято об'єднує молодих людей усіх вищих навчальних закладів.

Міжнародний День студента асоціюється в усіх з радістю та веселощами, втім історія започаткування цього свята пов'язана з трагічними подіями. Про це повідомляє 24 канал.

До теми День студента: найкращі картинки-привітання зі святом

Що відомо про започаткування свята

28 жовтня 1939 року Чехословаччина, яка була окупована німецькими військами готувалася відзначити 21 річницю створення Чехословацької республіки. Цього дня на вулиці Праги вийшла молодь, щоб нагадати суспільству і окупантам, що вони громадяни Чехословаччини та попри окупацію, пам’ятають про це, і усвідомлюють себе громадянами своєї країни.

Поліція і підрозділи СС розігнали мирну ходу. Під час розгону був важкопоранений 24-річний студент медичного факультету Ян Оплетал. Його похорони, які відбулися 15 листопада, дали поштовх до нових акцій протесту. Знову дійшло до сутичок з поліцією. 17 листопада відбулися масові арешти чеських студентів у Празі та інших університетських містах. 1200 студентів були заарештовані і відправлені у концтабір в Заксенгаузен. Дев'ятьох студентів і активістів студентського руху стратили без суду у в'язниці в празькому районі Рузіне. Саме у зв'язку з цими подіями та на знак вшанування пам’яті загиблих студентів 17 листопада 1939 року на Всесвітньому конгресі студентів було проголошено Міжнародний День студента. Сьогодні цей день є символічним об'єднанням студентів усіх факультетів та навчальних закладів.

Привітання з Днем студента у прозі

Вітаю з днем студента! Нехай сесії здаються, а в залікових книжках буде все гаразд і переходи з курсу на курс будуть безболісними! Але не тільки ж це головне у студентському житті! Нехай сьогоднішня відчайдушність, сміливість і молодість будуть з тобою на все життя, як і друзі, з якими ти відсвяткуєш своє професійне свято!



Привітання з Днем студента у прозі

Зі святом, мій дорогий студент! Бажаю, щоб кожна сторінка твого підручника була для тебе захоплюючою сценою з цікавого роману. Щоб іспити перетворилися на зустріч старих добрих друзів, яким є, що пригадати. Навіть якщо ви будете згадувати забуті формули, незнайомі закони і не вивчені правила, нехай у заліковій книжці завжди буде тільки 5!

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Вітаю всіх студентів зі святом. Головне для студента – жити весело, нехай на носі сесія, нехай заліки висять мертвим вантажем, нехай викладач на іспиті не впізнає вас в обличчя, проте буде, що згадати потім! З днем всіх студентів!

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Вітаючи тебе з Днем студента, мій друг, я хочу нагадати тобі про те, що на наше молоде покоління покладаються великі надії! Пройде всього кілька років і саме нам належить будувати нові міста, вчити дітей, завойовувати для країни перші місця в світі! Я бажаю тобі вчитися більше, але не забувати про відпочинок, завжди бути задоволеним своїм життям і бути оточеним вірними друзями!

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Вітаю з Днем студента і хочу побажати великих успіхів і твердих знань, впевненої мрії і солодких бажань, цілеспрямованості і сміливих ідей, чудового настрою і надійних друзів.

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Вітаю тебе з веселим і відчайдушними святом – Днем студента! Ми з тобою знаємо, що студентство – чудова пора! Я бажаю тобі, щоб твій студентський запал ніколи не вичерпався, а студентські друзі назавжди зберегли тобі вірність!

Привітання з Днем студента у віршах

Студентам хочу побажати:

Щоб не було у вас хвостів,

Щоб було завжди, що поїсти,

Та щоб не було тарганів.

Щоб в коханні вам везло,

Й обминало, щоб вас зло!



Привітання з Днем студента у віршах

Молодіжний й відчайдушний,

День студента вже настав.

Я вітаю і бажаю –

Щоб в навчанні ти встигав.

Щоб усі науки разом

Знайшли притулок в голові,

Й тобі допомагали

У дорослому житті!

***

З днем студента вас вітаю,

Неодмінно побажаю,

Щоб легким було навчання,

Виправдало сподівання,

Щоб нудьга не дошкуляла,

Була "пруха" і халява,

Швидко всі хвости здавати,

Та на лекціях не спати.



**

Я студентів всіх вітаю,

І минулих і нових.

Мліти вам усім бажаю

Від талмудів вікових.

Прагнення до знань нехай

У душі завжди живе,

ВНЗ, що вибрали для себе

Стрімкий старт в житті дає.