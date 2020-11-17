День студента: найкращі картинки-привітання зі святом
Міжнародний День студента відзначається щороку 17 листопада. В Україні це свято відзначають від 16 червня 1999 року.
День студента – особлива дата, тож радимо привітати своїх одногрупників, однокурсників чи друзів з їхнім святом. З нагоди Дня студента, редакція LifeStyle 24 підготувала картинки, які піднімуть настрій студентам.
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Картинки з Днем студента
Картинки з Днем студента 2020
Картинки з Днем студента
Картинки з Днем студента 2020
Картинки з Днем студента
Картинки з Днем студента 2020
Картинки з Днем студента
Картинки з Днем студента
Картинки з Днем студента 2020
Картинки з Днем студента
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