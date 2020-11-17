17 ноября имеет особое значение для студентов всего мира. Этот праздник объединяет молодых людей всех высших учебных заведений.

Международный День студента ассоциируется у всех с радостью и весельем, Впрочем история начала данного праздника связана с трагическими событиями. Об этом сообщает 24 канал.

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Что известно о начале праздника

28 октября 1939 года Чехословакия, которая была оккупирована немецкими войсками, готовилась отметить 21 годовщину создания Чехословацкой республики. В этот день на улицы Праги вышла молодежь, чтобы напомнить обществу и оккупантам, что они граждане Чехословакии и, несмотря на оккупацию, помнят об этом и осознают себя гражданами своей страны.

Полиция и подразделения СС разогнали мирное шествие. Во время разгона был тяжелоранен 24-летний студент медицинского факультета Ян Оплетал. Его похороны, которые состоялись 15 ноября, дали толчок к новым акциям протеста. Снова дошло до столкновений с полицией.

17 ноября состоялись массовые аресты чешских студентов в Праге и других университетских городах. 1200 студентов были арестованы и отправлены в концлагерь в Заксенхаузен. Девятерых студентов и активистов студенческого движения казнили без суда в тюрьме в пражском районе Рузине.

Именно в связи с этими событиями и в знак памяти погибших студентов 17 ноября 1939 года на Всемирном конгрессе студентов был провозглашен Международный День студента. Сегодня этот день является символическим объединением студентов всех факультетов и учебных заведений.

Поздравления с Днем студента в прозе

Поздравляю с днем студента! Пусть сессии сдаются, а в зачетных книжках будет все в порядке и переходы с курса на курс будут безболезненными! Но не только же это главное в студенческой жизни! Пусть сегодняшняя бесшабашность, смелость и молодость будут с тобой на всю жизнь, как и друзья, с которыми ты отпразднуешь свой профессиональный праздник!



Поздравлениес Днем студента в прозе

С праздником, мой дорогой студент! Желаю, чтобы каждая страница твоего учебника была для тебя увлекательной сценой из интересного романа. Чтобы экзамены превратились во встречу старых добрых друзей, которым есть, что вспомнить. Даже если вы будете вспоминать забытые формулы, незнакомые законы и не выученные правила, пусть в зачетке всегда будет только 5! *** Поздравляю всех студентов с праздником. Главное для студента – жить весело, пусть на носу сессия, пусть зачеты висят мертвым грузом, пусть преподаватель на экзамене не узнает вас в лицо, зато будет, что вспомнить потом! С днем всех студентов! ** Поздравляя тебя с Днем студента, мой друг, я хочу напомнить тебе о том, что на наше молодое поколение возлагаются большие надежды! Пройдет всего несколько лет и именно нам предстоит строить новые города, учить детей, завоевывать для страны первые места в мире! Я желаю тебе учиться больше, но не забывать об отдыхе, всегда быть довольным своей жизнью и быть окруженным верными друзьями! ** Поздравляю с Днем студента и хочу пожелать больших успехов и твердых знаний, уверенной мечты и сладких желаний, целеустремленности и смелых идей, отличного настроения и надежных друзей. ** Поздравляю тебя с веселым и бесшабашным праздником – Днем студента! Мы с тобой знаем, что студенчество – замечательная пора! Я желаю тебе, чтобы твой студенческий задор никогда не иссяк, а студенческие друзья навсегда сохранили тебе верность!

Поздравление з Днем студента в стихах

Студентам хочу побажати:

Щоб не було у вас хвостів,

Щоб було завжди, що поїсти,

Та щоб не було тарганів.

Щоб в коханні вам везло,

Й обминало, щоб вас зло!



Поздравление с Днем студента в стихах

Молодіжний й відчайдушний,

День студента вже настав.

Я вітаю і бажаю –

Щоб в навчанні ти встигав.

Щоб усі науки разом

Знайшли притулок в голові,

Й тобі допомагали

У дорослому житті!

***

з Днем студента вас вітаю,

Неодмінно побажаю,

Щоб легким було навчання,

Виправдало сподівання,

Щоб нудьга не дошкуляла,

Була "пруха" і халява,

Швидко всі хвости здавати,

Та на лекціях не спати.



**

Я студентів всіх вітаю,

І минулих і нових.

Мліти вам усім бажаю

Від талмудів вікових.

Прагнення до знань нехай

У душі завжди живе,

ВНЗ, що вибрали для себе

Стрімкий старт в житті дає.