День рятівника: привітання зі святом у прозі та віршах
17 вересня в Україні відзначається День рятівника. Це професійне свято працівників цивільного захисту населення – аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони та інших спеціальних формувань, які беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Сьогодні теплі слова подяки приймають всі працівники аварійно-рятувальних служб, які щодня рятують людські життя. День рятівника був запроваджений у 2008 році за указом Президента України, пише 24 канал.
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Також сьогодні православна церква ившановує ікону Божої Матері – "Неопалима купина". Вона є покровителькою всіх людей, чия професійна діяльність пов'язана з ризиком і порятунком життя інших людей. Ікона оберігає дім від пожеж та ударів блискавки.
Привітайте сьогодні з цим святом всіх людей, які оберігають наше життя.
Привітання у прозі з Днем рятівника
Щиро вітаємо усіх рятувальників, працівників цивільного захисту та пожежної охорони з професійним святом – Днем рятувальника!
Відзначення вашого професійного свята є державним визнанням неоціненного внеску людей цих мужніх професій – людей сильних духом, котрі з честю забезпечують надійний захист національного багатства, життя людей від вогню та стихії.
Нехай мир і злагода панують у ваших домівках, а Господь Бог оберігає вас від усіх негараздів. Зі святом вас!
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Хто зробить крок у вогонь і в воду, хто всім прийде на допомогу? Звичайно ж, рятувальник! Саме цьому міцному чоловікові, у якого широту душі нічим не виміряти, ми сьогодні, в День рятівника, шлем гарячий привіт і найкращі побажання! Нехай ваше життя буде довгим і щасливим, повне справджених надій!
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Навіть якщо сонце ясно світить і повний штиль, співробітники МНС ніколи не дрімають, і за це їм – низький уклін і повага всього суспільства!
У День рятувальника – прийміть наші вітання! Нехай ваше життя буде подібне меду, сил тільки прибуває з роками, і здійснюються всі мрії!
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З Днем рятівника, наші герої! Стикаючись день у день із бідою, ви не черствієте душею, зберігаєте в собі готовність до самопожертви. Результат цієї роботи – сотні врятованих життів. Дякуємо вам та найкращі побажання – щастя, здоров’я та добробуту! Зі святом!
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Щиро вітаємо рятівників, працівників цивільного захисту та пожежної охорони з професійним святом – Днем рятівника! Бережіть рідних і не будьте байдужими до інших людей! Зичимо вам здоров'я, добробуту в родинах, сил та енергії для подальших успіхів у вашій небезпечній та відповідальній праці.
Привітання у прозі та віршах з Днем рятівника
Привітання у віршах з Днем рятівника
З Днем рятівника! Бажаю
У важку годину вам не здаватися,
З ангелом-охоронцем
Разом залишатися.
Нехай ваш супутник від Бога
Поруч буде знаходитися,
Нехай супроводжує удача,
І надія знадобиться!
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З Днем рятівника! Нехай міцніє
Твоя сила духу,
Нехай переслідує удача
І у всьому "везуха".
Нехай не буде в тебе
Викликів тривожних,
Ні серйозних катастроф,
Ні завдань складних.
Для чужих ти життів
Даруєш шанс другою.
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З днем рятівника, друзі,
Ми вас дружно вітаємо!
Тільки сміливості знову
В цей день ми вам бажаємо!
Будьте щасливі, друзі,
Будьте ви здорові,
Нехай дочекається вас родина
І нехай біди не буде знову!
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З Днем рятівника всіх тих,
Хто заради життя не здається,
Приречений той на успіх,
Кому бути сильним вдається.
Залишить у світі слід лише той,
Хто твердо знає свою справу,
Хто не боїться ні висот,
Ні своєї досягти межі.
Я вам бажаю від душі
Тепла сімейного, затишку,
Успіхів дрібних і великих,
А в житті – вірного маршруту!