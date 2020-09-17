17 вересня в Україні відзначається День рятівника. Це професійне свято працівників цивільного захисту населення – аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони та інших спеціальних формувань, які беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Сьогодні теплі слова подяки приймають всі працівники аварійно-рятувальних служб, які щодня рятують людські життя. День рятівника був запроваджений у 2008 році за указом Президента України, пише 24 канал.

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Також сьогодні православна церква ившановує ікону Божої Матері – "Неопалима купина". Вона є покровителькою всіх людей, чия професійна діяльність пов'язана з ризиком і порятунком життя інших людей. Ікона оберігає дім від пожеж та ударів блискавки.

Привітайте сьогодні з цим святом всіх людей, які оберігають наше життя.

Привітання у прозі з Днем рятівника

Щиро вітаємо усіх рятувальників, працівників цивільного захисту та пожежної охорони з професійним святом – Днем рятувальника!

Відзначення вашого професійного свята є державним визнанням неоціненного внеску людей цих мужніх професій – людей сильних духом, котрі з честю забезпечують надійний захист національного багатства, життя людей від вогню та стихії.

Нехай мир і злагода панують у ваших домівках, а Господь Бог оберігає вас від усіх негараздів. Зі святом вас!

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Хто зробить крок у вогонь і в воду, хто всім прийде на допомогу? Звичайно ж, рятувальник! Саме цьому міцному чоловікові, у якого широту душі нічим не виміряти, ми сьогодні, в День рятівника, шлем гарячий привіт і найкращі побажання! Нехай ваше життя буде довгим і щасливим, повне справджених надій!

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Навіть якщо сонце ясно світить і повний штиль, співробітники МНС ніколи не дрімають, і за це їм – низький уклін і повага всього суспільства!

У День рятувальника – прийміть наші вітання! Нехай ваше життя буде подібне меду, сил тільки прибуває з роками, і здійснюються всі мрії!

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З Днем рятівника, наші герої! Стикаючись день у день із бідою, ви не черствієте душею, зберігаєте в собі готовність до самопожертви. Результат цієї роботи – сотні врятованих життів. Дякуємо вам та найкращі побажання – щастя, здоров’я та добробуту! Зі святом!

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Щиро вітаємо рятівників, працівників цивільного захисту та пожежної охорони з професійним святом – Днем рятівника! Бережіть рідних і не будьте байдужими до інших людей! Зичимо вам здоров'я, добробуту в родинах, сил та енергії для подальших успіхів у вашій небезпечній та відповідальній праці.



Привітання у прозі та віршах з Днем рятівника

Привітання у віршах з Днем рятівника

З Днем рятівника! Бажаю

У важку годину вам не здаватися,

З ангелом-охоронцем

Разом залишатися.

Нехай ваш супутник від Бога

Поруч буде знаходитися,

Нехай супроводжує удача,

І надія знадобиться!

***

З Днем рятівника! Нехай міцніє

Твоя сила духу,

Нехай переслідує удача

І у всьому "везуха".

Нехай не буде в тебе

Викликів тривожних,

Ні серйозних катастроф,

Ні завдань складних.

Для чужих ти життів

Даруєш шанс другою.

***

З днем рятівника, друзі,

Ми вас дружно вітаємо!

Тільки сміливості знову

В цей день ми вам бажаємо!

Будьте щасливі, друзі,

Будьте ви здорові,

Нехай дочекається вас родина

І нехай біди не буде знову!

***

З Днем рятівника всіх тих,

Хто заради життя не здається,

Приречений той на успіх,

Кому бути сильним вдається.

Залишить у світі слід лише той,

Хто твердо знає свою справу,

Хто не боїться ні висот,

Ні своєї досягти межі.

Я вам бажаю від душі

Тепла сімейного, затишку,

Успіхів дрібних і великих,

А в житті – вірного маршруту!