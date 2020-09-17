День спасателя: поздравления с праздником в прозе и стихах
17 сентября в Украине отмечается День спасателя. Это профессиональный праздник работников гражданской защиты населения – аварийно-спасательных служб, пожарной охраны и других специальных формирований, участвующих в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Сегодня теплые слова благодарности принимают все работники аварийно-спасательных служб, которые ежедневно спасают человеческие жизни. День спасателя был введен в 2008 году по указу Президента Украины, пишет 24 канал.
Читайте также Лучшие поздравления коллеге с днем рождения в прозе и стихах
Также сегодня православная церковь чтит икону Божьей Матери "Неопалимая купина". Она является покровительницей всех людей, чья профессиональная деятельность связана с риском и спасением жизни других людей. Икона оберегает дом от пожаров и ударов молнии.
Поздравьте сегодня с этим праздником всех людей, которые оберегают нашу жизнь.
Поздравления в прозе с Днем спасателя
Поздравляем всех спасателей, работников гражданской защиты и пожарной охраны с профессиональным праздником – Днем спасателя!
Празднование вашего профессионального праздника является государственным признанием бесценного вклада людей этих мужественных профессий – людей сильных духом, которые с честью обеспечивают надежную защиту национального богатства, жизни людей от огня и стихии.
Пусть мир и согласие царят в ваших домах, а Господь Бог оберегает вас от всех невзгод. С праздником вас!
***
Кто шагнет в огонь и в воду, кто всем придет на помощь? Конечно же, спасатель! Именно этому крепкому мужчине, у которого широту души ничем не измерить, мы сегодня, в День спасателя, шлем горячий привет и наилучшие пожелания! Пусть ваша жизнь будет долгой и счастливой, полная сбывшихся надежд!
***
Даже если солнце ясно светит и полный штиль, сотрудники МЧС никогда не дремлют, и за это им – низкий поклон и уважение всего общества!
В День спасателя – примите наши поздравления! Пусть ваша жизнь будет подобна меду, сил только прибывает с годами, и осуществляются все мечты!
***
С Днем спасателя, наши герои! Сталкиваясь изо дня в день с бедой, вы не черствеете душой, сохраняете в себе готовность к самопожертвованию. Результат этой работы – сотни спасенных жизней. Спасибо вам и наилучшие пожелания – счастья, здоровья и благополучия! С праздником!
***
Поздравляем спасателей, работников гражданской защиты и пожарной охраны с профессиональным праздником – Днем спасателя! Берегите родных и не будьте равнодушными к другим людям! Желаем вам здоровья, благополучия в семьях, сил и энергии для дальнейших успехов в вашем опасном и ответственном труде.
Поздравления в прозе и стихах с Днем спасателя
Поздравления в стихах с Днем спасателя
З Днем рятівника! Бажаю
У важку годину вам не здаватися,
З ангелом-охоронцем
Разом залишатися.
Нехай ваш супутник від Бога
Поруч буде знаходитися,
Нехай супроводжує удача,
І надія знадобиться!
***
З Днем рятівника! Нехай міцніє
Твоя сила духу,
Нехай переслідує удача
І у всьому "везуха".
Нехай не буде в тебе
Викликів тривожних,
Ні серйозних катастроф,
Ні завдань складних.
Для чужих ти життів
Даруєш шанс другою.
***
З днем рятівника, друзі,
Ми вас дружно вітаємо!
Тільки сміливості знову
В цей день ми вам бажаємо!
Будьте щасливі, друзі,
Будьте ви здорові,
Нехай дочекається вас родина
І нехай біди не буде знову!
***
З Днем рятівника всіх тих,
Хто заради життя не здається,
Приречений той на успіх,
Кому бути сильним вдається.
Залишить у світі слід лише той,
Хто твердо знає свою справу,
Хто не боїться ні висот,
Ні своєї досягти межі.
Я вам бажаю від душі
Тепла сімейного, затишку,
Успіхів дрібних і великих,
А в житті – вірного маршруту!