17 сентября в Украине отмечается День спасателя. Это профессиональный праздник работников гражданской защиты населения – аварийно-спасательных служб, пожарной охраны и других специальных формирований, участвующих в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Сегодня теплые слова благодарности принимают все работники аварийно-спасательных служб, которые ежедневно спасают человеческие жизни. День спасателя был введен в 2008 году по указу Президента Украины, пишет 24 канал.

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Также сегодня православная церковь чтит икону Божьей Матери "Неопалимая купина". Она является покровительницей всех людей, чья профессиональная деятельность связана с риском и спасением жизни других людей. Икона оберегает дом от пожаров и ударов молнии.

Поздравьте сегодня с этим праздником всех людей, которые оберегают нашу жизнь.

Поздравления в прозе с Днем спасателя

Поздравляем всех спасателей, работников гражданской защиты и пожарной охраны с профессиональным праздником – Днем спасателя!

Празднование вашего профессионального праздника является государственным признанием бесценного вклада людей этих мужественных профессий – людей сильных духом, которые с честью обеспечивают надежную защиту национального богатства, жизни людей от огня и стихии.

Пусть мир и согласие царят в ваших домах, а Господь Бог оберегает вас от всех невзгод. С праздником вас!

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Кто шагнет в огонь и в воду, кто всем придет на помощь? Конечно же, спасатель! Именно этому крепкому мужчине, у которого широту души ничем не измерить, мы сегодня, в День спасателя, шлем горячий привет и наилучшие пожелания! Пусть ваша жизнь будет долгой и счастливой, полная сбывшихся надежд!

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Даже если солнце ясно светит и полный штиль, сотрудники МЧС никогда не дремлют, и за это им – низкий поклон и уважение всего общества!

В День спасателя – примите наши поздравления! Пусть ваша жизнь будет подобна меду, сил только прибывает с годами, и осуществляются все мечты!

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С Днем спасателя, наши герои! Сталкиваясь изо дня в день с бедой, вы не черствеете душой, сохраняете в себе готовность к самопожертвованию. Результат этой работы – сотни спасенных жизней. Спасибо вам и наилучшие пожелания – счастья, здоровья и благополучия! С праздником!

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Поздравляем спасателей, работников гражданской защиты и пожарной охраны с профессиональным праздником – Днем спасателя! Берегите родных и не будьте равнодушными к другим людям! Желаем вам здоровья, благополучия в семьях, сил и энергии для дальнейших успехов в вашем опасном и ответственном труде.



Поздравления в прозе и стихах с Днем спасателя

Поздравления в стихах с Днем спасателя

З Днем рятівника! Бажаю

У важку годину вам не здаватися,

З ангелом-охоронцем

Разом залишатися.

Нехай ваш супутник від Бога

Поруч буде знаходитися,

Нехай супроводжує удача,

І надія знадобиться!

***

З Днем рятівника! Нехай міцніє

Твоя сила духу,

Нехай переслідує удача

І у всьому "везуха".

Нехай не буде в тебе

Викликів тривожних,

Ні серйозних катастроф,

Ні завдань складних.

Для чужих ти життів

Даруєш шанс другою.

***

З днем рятівника, друзі,

Ми вас дружно вітаємо!

Тільки сміливості знову

В цей день ми вам бажаємо!

Будьте щасливі, друзі,

Будьте ви здорові,

Нехай дочекається вас родина

І нехай біди не буде знову!

***

З Днем рятівника всіх тих,

Хто заради життя не здається,

Приречений той на успіх,

Кому бути сильним вдається.

Залишить у світі слід лише той,

Хто твердо знає свою справу,

Хто не боїться ні висот,

Ні своєї досягти межі.

Я вам бажаю від душі

Тепла сімейного, затишку,

Успіхів дрібних і великих,

А в житті – вірного маршруту!