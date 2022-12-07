День ангела Катерини 2022: теплі привітання у віршах, прозі та смс
7 грудня в Україні відзначають День Великомучениці Катерини. Традиційно у це свято вітають всіх жінок з Днем ангела Катерини. Це ім'я у перекладі з давньогрецької мови означає "вічно чиста", "невинна".
За своїм характером Катерина ще з дитинства є досить спокійною і дружньою. Любить увагу і прагне бути першою в усьому. Також вона є чесною та відкритою, а правильні вчинки для неї важливіше за тимчасову вигоду. З нагоди її іменини ми зібрали найтепліші привітання у прозі, віршах та смс, зазначає 24 канал.
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Привітання у віршах з Днем ангела Катерини
Хай ангел тебе оберігає,
І в усьому допомагає,
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб ти добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі, щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
З Днем святої Катерини
Вітаю я тебе
І бажаю багато щастя
І, звичайно ж, добра,
І удачі, і терпіння,
І здоров’я, і везіння.
Багато-багато апельсинів
І кошик мандаринів,
Вірити у диво і любов,
Бути красивою знову і знову!
***
Катю, Катю, Катерино!
Ти у нас немов картина.
Гарно вбрана і вродлива
Друзям й родичам на диво
Твої очі – синє небо,
Всі закохані у тебе.
Ми милуємось тобою,
Катю, будь завжди такою!
***
В гості Ангел прилітає,
Свято ділиться на двох,
Він тебе оберігає,
Хай же з вами буде Бог.
Катерина, ти поводься добре,
Ангела свого, дивись не ображай,
А то може він злякатись,
Й попадеш пряменько в Рай!
Будь те ж ви разом щасливі,
І здорові й красиві!
Привітання з Днем ангела Катерини – вірші / Фото з відкритих джерел
День Ангела, Катерина, який ти зустрічаєш,
Нехай в життя твоєю веселкою ввійде,
І все хороше, про що мрієш,
Хай збудеться і хай прийде.
І щастям відкриються хай двері,
І все, що вже минуло – хай буде не дарма,
Роки прожити, не лише на папері,
А з успіхом і твердим словом “Я”!
***
Вітаю, Катерино,
З причини іменин,
У день Святої Катерини,
Будуть Каті всі улюблені!
Нехай сьогодні тільки вам,
Сонце світить у небесах,
Хай удача, неодмінно,
Обдаровує вас безмірно.
Побажаю всім я Катям,
Кожен день кохання, і щастя,
Хай доля вас балує,
А коханий радує!
***
Гарної такої днини,
Іменини в Катерини.
Прийми ти від мене вітання,
Хай збудуться твої бажання.
В житті бажаю радіти,
Й ніколи тобі не хворіти.
Хай доля привітно дивує,
Любов і щастя дарує.
Бажаю друзів вірних тобі,
Щоб допомогли у біді.
Хай твій ангел тебе оберігає,
Всяке лихо що йде відганяє.
***
З днем ангела, Катрусю, вітаю,
Здорoв'я міцнoго бажаю,
Хай здійсняться мрії,
Усі спoдівання і надії.
Місяць і зірoньки ясні,
Хай світять тoбі у нoчі.
А в день хай сoнечкo сяє,
І свoїм теплoм зігріває.
Хай ангел тебе oберігає,
І завжди на допoмогу пoспішає.
День ангела Катерини – привітання у прозі
Вітаю з великим святом! Бажаю, щоб Свята Катерина оберігала своїми молитвами, допомагала зберігати чистоту помислів, любов в серці й віру в душі. Нехай в житті завжди буде мир, тепло і світло, а в стосунках щирість, справедливість і доброта.
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Вітаючи тебе з днем ангела, хотілося б в першу чергу подякувати тому, хто має до цього пряме відношення. Дякую Господу за те, що подарував тобі Катерина свого помічника, який буде стояти поруч вічно. Нехай Дух Господній благословлятиме тебе у богоугодних починаннях, збереже і наділить розумінням. Сховає від усіх неприємностей і підступів ворогів, наділить силою духу і сміливістю в рішеннях. Здоров’я, щастя, добробут
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З днем святої Катерини. Бажаю щирих світлих надій. Бажаю радісних теплих посмішок. Бажаю прекрасних щасливих миттєвостей. Катерино, залишайся завжди такою ніжною, чуйною, доброю, милою, талановитою, розумною, сміливою, красивою!
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Вітаю тебе, Катю, з персональним святом. Нехай батьки – твої творці, завжди тебе підтримують, діти – твої творіння, завжди тебе тішать, а чоловік – твій обранець, завжди оточує тебе любов’ю і турботою. Одним словом, простого тобі жіночого щастя!
Привітання у прозі з Днем ангела Катерини / Фото з відкритих джерел
Катерина, вітаю тебе з Днем ангела і бажаю тобі завжди з посмішкою зустрічати новий день. Нехай усі бажання виконуються, а віра в краще супроводжує тебе по життю. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде з тобою поруч і оберігає тебе від всього поганого.
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Сердечно вітаю з Катерини. Нехай ангел твій тебе оберігає від негараздів, співає добрі пісні, коду тобі сумно і дарує надію, коли на серці тривожно. Бажаю великої сили волі, бажаю справжнього щастя і відради, бажаю з щирою вірою і благим світлом душі продовжувати свій життєвий шлях.
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Сьогодні твій День Ангела Катерина. Його не можна побачити на власні очі, але можна помітити в тих життєвих змінах, які, як нам здається, відбулися зовсім випадково. Воля випадку в руках ангела і я тобі бажаю щиро вірити в його силу і твердо, впевнено йти по життю, пам’ятаючи про його опіку.
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Катерина, вітаю з днем ангела! Бажаю прекрасного життя, і нехай на кожному повороті завжди зустрічаються чудові люди. Бажаю міцного здоров’я і масу приводів для радості! Нехай кожен ранок починається з посмішки, а кожен день буде щасливим і сонячним.
Смс-привітання з Днем ангела Катерини
Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем Ангела, Катерино, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все – щоб була ти щаслива!
***
Вітаю тебе Катерина з Днем Ангела ! Нехай цей день буде для Тебе справді глибокорадісним і наповненим Божою присутністю!
***
Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Каті нашій всі дарунки
Тільки вищого гатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!
День ангела Катерини – привітання у смс / Фото з відкритих джерел
Вітаю тебе Катерина з іменинами. Нехай всюди за тобою йдуть надія, радість і любов. Я бажаю тобі здоров’я, посмішок і світу, а також достатку, натхнення і міцних-міцних сил. Обіймаю!
***
Бажаю Катерині щастя,
Не такого, як сонце, бо сонце пече,
Не такого, як річка, бо річка тече,
Не такого, як вітер, бо вітер гуляє,
А такого, як небо, бо небо безкрає!
***
Янгол крилом у небі махає, свято сьогодні обох вас чекає. З цим і привітати тебе Катерина поспішаю, а побажаю – велику зірку, щоб з неба тобі її швидко дістали, та щастя з любов’ю тебе обіймали.
***
Сонце ясними променями в височині
Освітлює, Катя, шлях тобі,
Нехай успіху твого не рветься нитка,
Щоб в радості й щастя довго жити!