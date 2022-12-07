За своїм характером Катерина ще з дитинства є досить спокійною і дружньою. Любить увагу і прагне бути першою в усьому. Також вона є чесною та відкритою, а правильні вчинки для неї важливіше за тимчасову вигоду. З нагоди її іменини ми зібрали найтепліші привітання у прозі, віршах та смс, зазначає 24 канал.

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Привітання у віршах з Днем ангела Катерини

Хай ангел тебе оберігає,

І в усьому допомагає,

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб ти добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі, щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

З Днем святої Катерини

Вітаю я тебе

І бажаю багато щастя

І, звичайно ж, добра,

І удачі, і терпіння,

І здоров’я, і везіння.

Багато-багато апельсинів

І кошик мандаринів,

Вірити у диво і любов,

Бути красивою знову і знову!

***

Катю, Катю, Катерино!

Ти у нас немов картина.

Гарно вбрана і вродлива

Друзям й родичам на диво

Твої очі – синє небо,

Всі закохані у тебе.

Ми милуємось тобою,

Катю, будь завжди такою!

***

В гості Ангел прилітає,

Свято ділиться на двох,

Він тебе оберігає,

Хай же з вами буде Бог.

Катерина, ти поводься добре,

Ангела свого, дивись не ображай,

А то може він злякатись,

Й попадеш пряменько в Рай!

Будь те ж ви разом щасливі,

І здорові й красиві!

Привітання з Днем ангела Катерини – вірші / Фото з відкритих джерел

День Ангела, Катерина, який ти зустрічаєш,

Нехай в життя твоєю веселкою ввійде,

І все хороше, про що мрієш,

Хай збудеться і хай прийде.

І щастям відкриються хай двері,

І все, що вже минуло – хай буде не дарма,

Роки прожити, не лише на папері,

А з успіхом і твердим словом “Я”!

***

Вітаю, Катерино,

З причини іменин,

У день Святої Катерини,

Будуть Каті всі улюблені!

Нехай сьогодні тільки вам,

Сонце світить у небесах,

Хай удача, неодмінно,

Обдаровує вас безмірно.

Побажаю всім я Катям,

Кожен день кохання, і щастя,

Хай доля вас балує,

А коханий радує!

***

Гарної такої днини,

Іменини в Катерини.

Прийми ти від мене вітання,

Хай збудуться твої бажання.

В житті бажаю радіти,

Й ніколи тобі не хворіти.

Хай доля привітно дивує,

Любов і щастя дарує.

Бажаю друзів вірних тобі,

Щоб допомогли у біді.

Хай твій ангел тебе оберігає,

Всяке лихо що йде відганяє.

***

З днем ангела, Катрусю, вітаю,

Здорoв'я міцнoго бажаю,

Хай здійсняться мрії,

Усі спoдівання і надії.

Місяць і зірoньки ясні,

Хай світять тoбі у нoчі.

А в день хай сoнечкo сяє,

І свoїм теплoм зігріває.

Хай ангел тебе oберігає,

І завжди на допoмогу пoспішає.

День ангела Катерини – привітання у прозі

Вітаю з великим святом! Бажаю, щоб Свята Катерина оберігала своїми молитвами, допомагала зберігати чистоту помислів, любов в серці й віру в душі. Нехай в житті завжди буде мир, тепло і світло, а в стосунках щирість, справедливість і доброта.

***

Вітаючи тебе з днем ​​ангела, хотілося б в першу чергу подякувати тому, хто має до цього пряме відношення. Дякую Господу за те, що подарував тобі Катерина свого помічника, який буде стояти поруч вічно. Нехай Дух Господній благословлятиме тебе у богоугодних починаннях, збереже і наділить розумінням. Сховає від усіх неприємностей і підступів ворогів, наділить силою духу і сміливістю в рішеннях. Здоров’я, щастя, добробут

***

З днем святої Катерини. Бажаю щирих світлих надій. Бажаю радісних теплих посмішок. Бажаю прекрасних щасливих миттєвостей. Катерино, залишайся завжди такою ніжною, чуйною, доброю, милою, талановитою, розумною, сміливою, красивою!

***

Вітаю тебе, Катю, з персональним святом. Нехай батьки – твої творці, завжди тебе підтримують, діти – твої творіння, завжди тебе тішать, а чоловік – твій обранець, завжди оточує тебе любов’ю і турботою. Одним словом, простого тобі жіночого щастя!

Привітання у прозі з Днем ангела Катерини / Фото з відкритих джерел

Катерина, вітаю тебе з Днем ангела і бажаю тобі завжди з посмішкою зустрічати новий день. Нехай усі бажання виконуються, а віра в краще супроводжує тебе по життю. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде з тобою поруч і оберігає тебе від всього поганого.

***

Сердечно вітаю з Катерини. Нехай ангел твій тебе оберігає від негараздів, співає добрі пісні, коду тобі сумно і дарує надію, коли на серці тривожно. Бажаю великої сили волі, бажаю справжнього щастя і відради, бажаю з щирою вірою і благим світлом душі продовжувати свій життєвий шлях.

***

Сьогодні твій День Ангела Катерина. Його не можна побачити на власні очі, але можна помітити в тих життєвих змінах, які, як нам здається, відбулися зовсім випадково. Воля випадку в руках ангела і я тобі бажаю щиро вірити в його силу і твердо, впевнено йти по життю, пам’ятаючи про його опіку.

***

Катерина, вітаю з днем ​​ангела! Бажаю прекрасного життя, і нехай на кожному повороті завжди зустрічаються чудові люди. Бажаю міцного здоров’я і масу приводів для радості! Нехай кожен ранок починається з посмішки, а кожен день буде щасливим і сонячним.

Смс-привітання з Днем ангела Катерини

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем Ангела, Катерино, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все – щоб була ти щаслива!

***

Вітаю тебе Катерина з Днем Ангела ! Нехай цей день буде для Тебе справді глибокорадісним і наповненим Божою присутністю!

***

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Каті нашій всі дарунки

Тільки вищого гатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

День ангела Катерини – привітання у смс / Фото з відкритих джерел

Вітаю тебе Катерина з іменинами. Нехай всюди за тобою йдуть надія, радість і любов. Я бажаю тобі здоров’я, посмішок і світу, а також достатку, натхнення і міцних-міцних сил. Обіймаю!

***

Бажаю Катерині щастя,

Не такого, як сонце, бо сонце пече,

Не такого, як річка, бо річка тече,

Не такого, як вітер, бо вітер гуляє,

А такого, як небо, бо небо безкрає!

***

Янгол крилом у небі махає, свято сьогодні обох вас чекає. З цим і привітати тебе Катерина поспішаю, а побажаю – велику зірку, щоб з неба тобі її швидко дістали, та щастя з любов’ю тебе обіймали.

***

Сонце ясними променями в височині

Освітлює, Катя, шлях тобі,

Нехай успіху твого не рветься нитка,

Щоб в радості й щастя довго жити!