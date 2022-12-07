Вважається, що ім'я Катерина має грецьке походження, воно утворилося від грецького імені "Хайкатеріне", що в перекладі означає – "вічно чиста". Згідно з православним календарем День ангела святкують 7 грудня й 5, 17 лютого. По житті Катерини є сміливі та спокійні водночас, їхня добродушність та скромність підкоряє не одне серце. Проте вони знають собі ціну і йдуть по життя з гідністю, пише 24 канал.

Читайте також Вихідні на Новий Рік та Різдво в Україні: скільки будуть відпочивати українці у січні

Картинки-привітання з Днем ангела Катерини

Картинки з Днем ангела Катерини 2022 / Фото "ТСН"

Картинки-привітання з Днем ангела Катерини / Фото "Апостроф"

Привітання з іменинами Катерини 2022 у картинках / Фото "ТСН"

Картинки-привітання з днем ангела Катерини / Фото "Рівне 1"

День ангела Катерини привітання у картинках / Фото "ТСН"

З іменинами Катерини – картинки-привітання / Фото "Радіо MAXIMUM"

З Днем ангела Катерини 2022 картинки-привітання / Фото "Неймовірна Україна"

З Днем ангела Катерини – гарні картинки-привітання / Фото з відкритих джерел

Іменини у Катерини – картинки-привітання / Фото "Радіо MAXIMUM"