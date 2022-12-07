Считается, что имя Екатерина имеет греческое происхождение, оно образовалось от греческого имени "Хайкатерине", что в переводе означает "вечно чистая". Согласно православному календарю День ангела празднуют 7 декабря и 5, 17 февраля. По жизни Екатерины смелые и спокойные одновременно, их добродушие и скромность покоряет не одно сердце. Однако они знают себе цену и уходят по жизни с достоинством, пишет 24 канал.

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Картинки-поздравления с Днем ангела Екатерины

Картинки с Днем ангела Екатерины 2022 / Фото "ТСН"

Картинки-поздравления с Днем ангела Екатерины / Фото "Апостроф"

Поздравления с именинами Екатерины 2022 в картинках / Фото "ТСН"

Картинки-поздравления с днем ангела Екатерины / Фото "Ровно 1"

День ангела Екатерины поздравления в картинках / Фото "ТСН"

С именинами Екатерины – картинки-поздравления / Фото "Радио MAXIMUM"

С Днем ангела Екатерины 2022 картинки-поздравления / Фото "Невероятная Украина"

С Днем ангела Екатерины – красивые картинки-поздравления / Фото из открытых источников

Именины у Екатерины - картинки-поздравления / Фото "Радио MAXIMUM"