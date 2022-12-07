По своему характеру Екатерина еще с детства достаточно спокойная и дружеская. Любит внимание и стремится быть первой во всем. Также она честна и открыта, а правильные поступки для нее важнее временной выгоды. По случаю ее именины мы собрали самые теплые поздравления в прозе, стихах и смс, отмечает 24 канал.

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Поздравления в стихах с Днем ангела Екатерины

С Днем святой Екатерины!

Пусть от бед она хранит,

Бережет твоих любимых

И тебя от всех обид.

Покровительница знаний

Дарит мудрости запас,

В исполнении желаний

Пусть поможет, сил придаст!

***

С Днем святой Екатерины

Поздравляю я тебя

И желаю много счастья

И, конечно же, добра,

И удачи, и терпенья,

И здоровья, и везенья.

Много-много апельсинов

И корзину мандаринов,

Верить в чудо и в любовь,

Быть красивой вновь и вновь!

Поздравления с Днем ангела Екатерины – стихи / Фото из открытых источников

День Ангела, Екатерина, который ты встречаешь,

Пусть в жизнь твоей радугой войдет,

И все хорошее, о чем мечтаешь,

Пусть сбудется и пусть придет.

И счастьем откроется пусть дверь,

И все, что уже прошло – пусть будет не зря,

Годы прожить, не только на бумаге,

А с успехом и твердым словом "Я"!

***

У Катюши именины,

В день 7 декабря,

С Днем святой Екатерины

Поздравляю я тебя!

Пусть такой чудесный праздник

Принесет тебе красу

И белей, чем снег прекрасный,

Дарит в жизни полосу!

***

Хорошего такого дня,

Именины в Катерине.

Прими ты от меня поздравления,

Пусть сбудутся твои желания.

В жизни желаю радоваться,

И никогда тебе не болеть.

Пусть судьба приветливо удивляет,

Любовь и счастье дарит.

Желаю друзей верных тебе,

Чтобы помогли в беде.

Пусть твой ангел тебя оберегает,

Всякая беда идущая отгоняет.

***

С днем ​​ангела, Катя, поздравляю,

Здоровья крепкого желаю,

Пусть исполнятся мечты,

Все ожидания и надежды.

Луна и звездочки ясные,

Пусть светят тебе в ночи.

А в день пусть солнышко сияет,

И своим теплом согревает.

Пусть ангел тебя хранит,

И всегда на помощь спешит.

День ангела Екатерины – поздравление в прозе

Поздравляю с большим праздником! Желаю, чтобы Святая Екатерина оберегала своими молитвами, помогала сохранять чистоту помыслов, любовь в сердце и веру в души. Пусть в жизни всегда будет мир, тепло и свет, а в отношениях искренность, справедливость и доброта.

***

Поздравляя тебя с днем ​​ангела, хотелось бы в первую очередь поблагодарить того, кто имеет к этому прямое отношение. Благодарю Господа за то, что подарил тебе Екатерина своего помощника, который будет стоять рядом вечно. Пусть Дух Господень будет благословлять тебя в богоугодных начинаниях, сохранит и наделит пониманием. Укроет от всех неприятностей и происков врагов, наделит силой духа и смелостью в решениях. Здоровье, счастье, благополучие

***

С днем ​​святой Екатерины. Желаю искренних светлых надежд. Желаю радостных теплых улыбок. Желаю прекрасных счастливых мгновений. Екатерина, оставайся всегда такой нежной, отзывчивой, доброй, милой, талантливой, умной, смелой, красивой!

***

Поздравляю тебя, Катя, с персональным праздником. Пусть родители – твои творцы, всегда тебя поддерживают, дети – твои творения, всегда тебя радуют, а мужчина – твой избранник, всегда окружает тебя любовью и заботой. Одним словом, простого тебе женского счастья!

Поздравления в прозе с Днем ангела Екатерины / Фото из открытых источников

Екатерина, поздравляю тебя с Днем ангела и желаю тебе всегда с улыбкой встречать новый день. Пусть все желания исполняются, а вера в лучшее сопровождает тебя по жизни. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет с тобой рядом и оберегает тебя от всего плохого.

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Сердечно поздравляю с Екатериной. Пусть ангел твой тебя оберегает от невзгод, поет добрые песни, коду тебе грустно и дарит надежду, когда на сердце тревожно. Желаю большой силы воли, желаю подлинного счастья и отрады, желаю с искренней верой и благим светом души продолжать свой жизненный путь.

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Сегодня твой День Ангела Екатерина. Его нельзя увидеть своими глазами, но можно заметить в тех жизненных изменениях, которые, как нам кажется, произошли совершенно случайно. Воля случая в руках ангела и я тебе желаю искренне верить в его силу и твердо, уверенно идти по жизни, помня о его опеке.

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Екатерина, поздравляю с днем ​​ангела! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом повороте всегда встречаются отличные люди. Желаю крепкого здоровья и массу поводов для радости! Пусть каждое утро начинается с улыбки, а каждый день будет счастливым и солнечным.

Смс-поздравления с Днем ангела Екатерины

Желаю, чтобы все задуманное сбылось в жизни,

С Днем Ангела, Екатерина, моя добрая и милая,

Да будет радость в твоей душе,

И больше всего – чтобы ты была счастлива!

***

Поздравляю тебя Екатерина с Днем Ангела! Пусть этот день будет для Тебя действительно глубокорадостным и наполненным Божьим присутствием!

День ангела Екатерины – поздравление в смс / Фото из открытых источников

Поздравляю тебя Екатерина с именинами. Пусть повсюду за тобой следуют надежда, радость и любовь. Я желаю тебе здоровья, улыбок и мира, а также изобилия, вдохновения и крепких-крепких сил. Обнимаю!

***

Желаю Екатерине счастья,

Не такого, как солнце, потому что солнце жжет,

Не такого, как река, потому что река течет,

Не такого, как ветер, потому что ветер гуляет,

А такого, как небо, потому что небо бескрайнее!

***

Ангел крылом в небе машет, праздник сегодня обоих вас ждет. С этим и поздравить тебя Екатерина тороплюсь, а пожелаю – большую звезду, чтобы с неба тебе ее быстро достали, но счастья с любовью тебя обнимали.

***

Солнце ясными лучами в возвышенности

Освещает, Катя, путь тебе,

Пусть твоего успеха не рвется нить,

Чтобы в радости и счастье долго жить!