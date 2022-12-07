По своему характеру Екатерина еще с детства достаточно спокойная и дружеская. Любит внимание и стремится быть первой во всем. Также она честна и открыта, а правильные поступки для нее важнее временной выгоды. По случаю ее именины мы собрали самые теплые поздравления в прозе, стихах и смс, отмечает 24 канал.
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Поздравления в стихах с Днем ангела Екатерины
С Днем святой Екатерины!
Пусть от бед она хранит,
Бережет твоих любимых
И тебя от всех обид.
Покровительница знаний
Дарит мудрости запас,
В исполнении желаний
Пусть поможет, сил придаст!
***
С Днем святой Екатерины
Поздравляю я тебя
И желаю много счастья
И, конечно же, добра,
И удачи, и терпенья,
И здоровья, и везенья.
Много-много апельсинов
И корзину мандаринов,
Верить в чудо и в любовь,
Быть красивой вновь и вновь!
Поздравления с Днем ангела Екатерины – стихи / Фото из открытых источников
День Ангела, Екатерина, который ты встречаешь,
Пусть в жизнь твоей радугой войдет,
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.
И счастьем откроется пусть дверь,
И все, что уже прошло – пусть будет не зря,
Годы прожить, не только на бумаге,
А с успехом и твердым словом "Я"!
***
У Катюши именины,
В день 7 декабря,
С Днем святой Екатерины
Поздравляю я тебя!
Пусть такой чудесный праздник
Принесет тебе красу
И белей, чем снег прекрасный,
Дарит в жизни полосу!
***
Хорошего такого дня,
Именины в Катерине.
Прими ты от меня поздравления,
Пусть сбудутся твои желания.
В жизни желаю радоваться,
И никогда тебе не болеть.
Пусть судьба приветливо удивляет,
Любовь и счастье дарит.
Желаю друзей верных тебе,
Чтобы помогли в беде.
Пусть твой ангел тебя оберегает,
Всякая беда идущая отгоняет.
***
С днем ангела, Катя, поздравляю,
Здоровья крепкого желаю,
Пусть исполнятся мечты,
Все ожидания и надежды.
Луна и звездочки ясные,
Пусть светят тебе в ночи.
А в день пусть солнышко сияет,
И своим теплом согревает.
Пусть ангел тебя хранит,
И всегда на помощь спешит.
День ангела Екатерины – поздравление в прозе
Поздравляю с большим праздником! Желаю, чтобы Святая Екатерина оберегала своими молитвами, помогала сохранять чистоту помыслов, любовь в сердце и веру в души. Пусть в жизни всегда будет мир, тепло и свет, а в отношениях искренность, справедливость и доброта.
***
Поздравляя тебя с днем ангела, хотелось бы в первую очередь поблагодарить того, кто имеет к этому прямое отношение. Благодарю Господа за то, что подарил тебе Екатерина своего помощника, который будет стоять рядом вечно. Пусть Дух Господень будет благословлять тебя в богоугодных начинаниях, сохранит и наделит пониманием. Укроет от всех неприятностей и происков врагов, наделит силой духа и смелостью в решениях. Здоровье, счастье, благополучие
***
С днем святой Екатерины. Желаю искренних светлых надежд. Желаю радостных теплых улыбок. Желаю прекрасных счастливых мгновений. Екатерина, оставайся всегда такой нежной, отзывчивой, доброй, милой, талантливой, умной, смелой, красивой!
***
Поздравляю тебя, Катя, с персональным праздником. Пусть родители – твои творцы, всегда тебя поддерживают, дети – твои творения, всегда тебя радуют, а мужчина – твой избранник, всегда окружает тебя любовью и заботой. Одним словом, простого тебе женского счастья!
Поздравления в прозе с Днем ангела Екатерины / Фото из открытых источников
Екатерина, поздравляю тебя с Днем ангела и желаю тебе всегда с улыбкой встречать новый день. Пусть все желания исполняются, а вера в лучшее сопровождает тебя по жизни. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет с тобой рядом и оберегает тебя от всего плохого.
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Сердечно поздравляю с Екатериной. Пусть ангел твой тебя оберегает от невзгод, поет добрые песни, коду тебе грустно и дарит надежду, когда на сердце тревожно. Желаю большой силы воли, желаю подлинного счастья и отрады, желаю с искренней верой и благим светом души продолжать свой жизненный путь.
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Сегодня твой День Ангела Екатерина. Его нельзя увидеть своими глазами, но можно заметить в тех жизненных изменениях, которые, как нам кажется, произошли совершенно случайно. Воля случая в руках ангела и я тебе желаю искренне верить в его силу и твердо, уверенно идти по жизни, помня о его опеке.
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Екатерина, поздравляю с днем ангела! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом повороте всегда встречаются отличные люди. Желаю крепкого здоровья и массу поводов для радости! Пусть каждое утро начинается с улыбки, а каждый день будет счастливым и солнечным.
Смс-поздравления с Днем ангела Екатерины
Желаю, чтобы все задуманное сбылось в жизни,
С Днем Ангела, Екатерина, моя добрая и милая,
Да будет радость в твоей душе,
И больше всего – чтобы ты была счастлива!
***
Поздравляю тебя Екатерина с Днем Ангела! Пусть этот день будет для Тебя действительно глубокорадостным и наполненным Божьим присутствием!
День ангела Екатерины – поздравление в смс / Фото из открытых источников
Поздравляю тебя Екатерина с именинами. Пусть повсюду за тобой следуют надежда, радость и любовь. Я желаю тебе здоровья, улыбок и мира, а также изобилия, вдохновения и крепких-крепких сил. Обнимаю!
***
Желаю Екатерине счастья,
Не такого, как солнце, потому что солнце жжет,
Не такого, как река, потому что река течет,
Не такого, как ветер, потому что ветер гуляет,
А такого, как небо, потому что небо бескрайнее!
***
Ангел крылом в небе машет, праздник сегодня обоих вас ждет. С этим и поздравить тебя Екатерина тороплюсь, а пожелаю – большую звезду, чтобы с неба тебе ее быстро достали, но счастья с любовью тебя обнимали.
***
Солнце ясными лучами в возвышенности
Освещает, Катя, путь тебе,
Пусть твоего успеха не рвется нить,
Чтобы в радости и счастье долго жить!